«Подзатыльник ей дала»: Марина Федункив рассказала о драке с Надеждой Сысоевой

Год назад Надежда Сысоеварассказывала о том, как во время гастролей проекта Comedy Woman на неё набросилась её коллега Марина Федункив. После этого инцидента Марину на год отстранили от участия в шоу, однако, артистка утверждает, что «дала подзатыльник» Сысоевой только потому, что та агрессивно себя вела.
фото: Надежда Сысоева
«Конечно, драться нельзя. Но я бы не сказала, что там была драка – я ей подзатыльник дала и под жопу пнула. Она не была в синяках, изувеченная. Надя меня послала. На хамство я отвечаю тем же самым», – сказала Федункив в недавнем интервью.
фото: Марина Федункив
Артистка объяснила своё поведение вспыльчивым характером, а также призналась, что, возможно, конфликтное поведение – это результат долгого совместного проживания с мужем-абьюзером.
«Я потом не сожалела, но анализировала. Я извинилась перед ней позже. Но если бы это повторилась, я бы сделала так же. Я считаю, что есть ситуации, в которых словами не надо разбираться. Это мой вспыльчивый характер – я просто не могу сдержаться. Меня после этого уволили на год. Моё становление не было простым – нужно было за себя постоять и побороться. И, наверно, это также результат того, что я состояла в абьюзивных отношениях. В тот период я и алкоголем увлекалась», – призналась Федункив.
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