На Александру Даддарио пытался напасть вооружённый мужчина

На звезду «Спасателей Малибу» Александру Даддарио
намеревался совершить покушение незнакомый мужчина. Западные СМИ сообщили, что к дому актрисы в Лос-Анджелесе пришёл незнакомец и начал что-то кричать. На место происшествия выехала полиция.
Полицейские попросили мужчину уйти, однако тот отказался. Тогда сотрудникам пришлось задержать нарушителя. А когда они обыскали его машину, нашли заряженный пистолет. 24-летнего мужчину арестовали и обвинили в скрытом хранении огнестрельного оружия.
Находилась ли Даддарио в этот момент дома – неизвестно, никаких комментариев она не давала. От кого поступил сигнал в полицию – тоже непонятно.
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