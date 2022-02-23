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На Александру Даддарио пытался напасть вооружённый мужчина

23 февраля
2022 год

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23 февраля 2022
На звезду «Спасателей Малибу» Александру Даддарио намеревался совершить покушение незнакомый мужчина. Западные СМИ сообщили, что к дому актрисы в Лос-Анджелесе пришёл незнакомец и начал что-то кричать. На место происшествия выехала полиция.

На Александру Даддарио пытался напасть вооружённый мужчина

Полицейские попросили мужчину уйти, однако тот отказался. Тогда сотрудникам пришлось задержать нарушителя. А когда они обыскали его машину, нашли заряженный пистолет. 24-летнего мужчину арестовали и обвинили в скрытом хранении огнестрельного оружия.

Находилась ли Даддарио в этот момент дома – неизвестно, никаких комментариев она не давала. От кого поступил сигнал в полицию – тоже непонятно.
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На Александру Даддарио пытался напасть вооружённый мужчина фотографии
На Александру Даддарио пытался напасть вооружённый мужчина фотографии
На Александру Даддарио пытался напасть вооружённый мужчина фотографии
На Александру Даддарио пытался напасть вооружённый мужчина фотографии
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