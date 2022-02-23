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Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова

23 февраля
2022 год

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23 февраля 2022
20 февраля в библиотеке имени Некрасова в кинотеатре «Художественный» состоялось первая встреча книжного клуба, ставшая продолжением проекта Gucci Places. Почитать по ролям «Маленького принца» – одно из любимых произведений креативного директора бренда – собрались Александр Гудков, Варвара Шмыкова, Александр Горчилин, Александр Паль и другие.

Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
фото: Александр Паль

Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
фото: Александр Горчилин, Варвара Шмыкова и Александр Паль

Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
фото: Александр Гудков

Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
фото: Никита Кукушкин

Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
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Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
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Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
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Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
фото: Мария Миногарова

Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
фото: Елизавета Янковская, Варвара Шмыкова и Александр Паль

Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова
фото: Александр Гудков
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Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова фотографии
Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова фотографии
Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова фотографии
Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова фотографии
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