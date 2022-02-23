Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова

20 февраля в библиотеке имени Некрасова в кинотеатре «Художественный» состоялось первая встреча книжного клуба, ставшая продолжением проекта Gucci Places. Почитать по ролям «Маленького принца» – одно из любимых произведений креативного директора бренда – собрались Александр Гудков, Варвара Шмыкова, Александр Горчилин, Александр Паль и другие.
фото: Александр Паль
фото: Александр Горчилин, Варвара Шмыкова и Александр Паль
фото: Александр Гудков
фото: Никита Кукушкин
фото: Елизавета Янковская
фото: Муся Тотибадзе
фото: Александр Горчилин
фото: Мария Миногарова
фото: Елизавета Янковская, Варвара Шмыкова и Александр Паль
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