Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова

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На первой встрече книжного клуба в кинотеатре «Художественный»

Время почитать: Александр Паль, Александр Гудков и Варвара Шмыкова

22 февраля

«Подзатыльник ей дала»: Марина Федункив рассказала о драке с Надеждой Сысоевой

После этого инцидента Марину уволили из Comedy Woman на год