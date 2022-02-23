Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова

Последняя неделя была богата не только на новости из мира политики, но и на светские рауты. Открывает неделю звёздных встреч торжественный ужин Piaget в ресторане Rossini. Среди гостей – Фёдор Бондарчук
и Паулина Андреева
, Рената Пиотровски
, Полина Аскери
и другие.
фото: Федор Бондарчук и Паулина Андреева
фото: Рената Пиотровски
фото: Полина Аскери
21 февраля в Театре имени Пушкина
отметили юбилей народной артистки России Веры Алентовой
. В этот вечер актриса вышла на сцену, чтобы сыграть в спектакле «Мадам Рубинштейн», – его приурочили к 80-летию Алентовой и юбилею бренда Helena Rubinstein. Среди гостей вечера были Кристина Орбакайте
, Юлия Меньшова
, Ирина Безрукова
, Дарья Повереннова
, Анна Пескова
и другие.
фото: Юлия Меньшова с дочерью
фото: Кристина Орбакайте
фото: Дарья Повереннова
фото: Анна Пескова
фото: Янина Студилина
фото: Ирина Безрукова
фото: Елена Малышева
В тот же вечер на презентации капсулы бренда Jimmy Choo и Дома Mugler собрались Рената Литвинова
, Ксения Собчак
, Ингеборга Дапкунайте
, Мария Шумакова
, Мария Миногарова
, Алина Насибуллина
и другие.
фото: Рената Литвинова
фото: Ингеборга Дапкунайте
фото: Ксения Собчак
фото: Мария Шумакова
фото: Мария Миногарова
фото: Алина Насибуллина
фото: Елизавета Шакира
фото: Ян Гэ
19 февраля члены интеллектуального клуба Константина Богомолова
смогли увидеть спектакль Александра Молочникова
«Платонов болит» задолго до официальной премьеры. Среди первых зрителей были Виктория Толстоганова
, Светлана Ходченкова
, Варвара Шмыкова
и другие.
фото: Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Александр Молочников, Екатерина Варнава и Варвара Шмыкова
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов
фото: Александр Молочников и Светлана Ходченкова
фото: Екатерина Варнава
фото: Константин Богомолов
22 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера психологического триллера Антона Маслова «Многоэтажка»
. Гостями премьеры стали Анна Котова-Дерябина
, Светлана Камынина
, Даша Щербакова
и другие.
фото: Анна Котова-Дерябина
фото: Светлана Камынина
фото: Даша Щербакова
фото: Денис Никифоров фото: Павел Ворожцов и Елена Муравьева
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