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Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова

23 февраля
2022 год

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23 февраля 2022
Последняя неделя была богата не только на новости из мира политики, но и на светские рауты. Открывает неделю звёздных встреч торжественный ужин Piaget в ресторане Rossini. Среди гостей – Фёдор Бондарчук и Паулина Андреева, Рената Пиотровски, Полина Аскери и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Рената Пиотровски

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Полина Аскери

21 февраля в Театре имени Пушкина отметили юбилей народной артистки России Веры Алентовой. В этот вечер актриса вышла на сцену, чтобы сыграть в спектакле «Мадам Рубинштейн», – его приурочили к 80-летию Алентовой и юбилею бренда Helena Rubinstein. Среди гостей вечера были Кристина Орбакайте, Юлия Меньшова, Ирина Безрукова, Дарья Повереннова, Анна Пескова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Юлия Меньшова с дочерью

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Кристина Орбакайте

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Дарья Повереннова

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Анна Пескова

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Янина Студилина

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Ирина Безрукова

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Елена Малышева

В тот же вечер на презентации капсулы бренда Jimmy Choo и Дома Mugler собрались Рената Литвинова, Ксения Собчак, Ингеборга Дапкунайте, Мария Шумакова, Мария Миногарова, Алина Насибуллина и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Рената Литвинова


Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Ингеборга Дапкунайте

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Ксения Собчак

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Мария Шумакова

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Мария Миногарова

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Алина Насибуллина

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Елизавета Шакира

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Ян Гэ

19 февраля члены интеллектуального клуба Константина Богомолова смогли увидеть спектакль Александра Молочникова «Платонов болит» задолго до официальной премьеры. Среди первых зрителей были Виктория Толстоганова, Светлана Ходченкова, Варвара Шмыкова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Светлана Ходченкова, Виктория Толстоганова, Александр Молочников, Екатерина Варнава и Варвара Шмыкова

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Варвара Шмыкова и Даниил Радлов

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Александр Молочников и Светлана Ходченкова

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Екатерина Варнава

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Константин Богомолов

22 февраля в кинотеатре «Иллюзион» состоялась закрытая премьера психологического триллера Антона Маслова «Многоэтажка». Гостями премьеры стали Анна Котова-Дерябина, Светлана Камынина, Даша Щербакова и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Анна Котова-Дерябина

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Светлана Камынина

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Даша Щербакова

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Денис Никифоров

Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова
фото: Павел Ворожцов и Елена Муравьева
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Анна АлександроваВера АлентоваПаулина АндрееваПолина АскериИрина БезруковаКонстантин БогомоловСветлана БондарчукФёдор БондарчукЕкатерина ВарнаваПавел ВорожцовИнгеборга ДапкунайтеСветлана КамынинаАнна Котова-ДерябинаРената ЛитвиноваАнтон МасловЮлия МеньшоваМария МиногароваАлександр МолочниковЕлена МуравьёваАлина НасибуллинаДенис НикифоровКристина ОрбакайтеАнна ПесковаРената ПиотровскиЕвгений ПисаревДарья ПоверенноваКсения СобчакЕкатерина СтриженоваЯнина СтудилинаВиктория ТолстогановаСветлана ХодченковаТатьяна Храмова (II)Елизавета ШакираВарвара ШмыковаМария ШумаковаГэ Ян
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Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Ингеборга Дапкунайте, Светлана Ходченкова и Виктория Толстоганова фотографии
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