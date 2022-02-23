Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики

Скарлет Йоханссон
запускает личный бренд косметики The Outset совместно с Кейт Фостер
, одной из руководительниц Victoria’s Secret. Для Скарлетт это первый коммерческий бьюти-проект.
Лицом бренда, если не на постоянной основе, то на первых порах точно станет сама Скарлетт. В Инстаграме проекта уже появились
первые фото промо-кампании, но какие именно продукты будут представлены, пока неизвестно. Старт продаж намечен на 1 марта 2022 года.
«На протяжении всей своей карьеры я была лицом нескольких люксовых брендов, и это было действительно замечательно. Сейчас я бы хотела создать и представить бренд, который был бы верен мне»
, – рассказала Скарлетт в интервью Vogue, фрагменты из которого уже опубликованы
в Инстаграме проекта.
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