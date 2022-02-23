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Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики

23 февраля
2022 год

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23 февраля 2022
Скарлет Йоханссон запускает личный бренд косметики The Outset совместно с Кейт Фостер, одной из руководительниц Victoria’s Secret. Для Скарлетт это первый коммерческий бьюти-проект.

Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики

Лицом бренда, если не на постоянной основе, то на первых порах точно станет сама Скарлетт. В Инстаграме проекта уже появились первые фото промо-кампании, но какие именно продукты будут представлены, пока неизвестно. Старт продаж намечен на 1 марта 2022 года.

Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики

«На протяжении всей своей карьеры я была лицом нескольких люксовых брендов, и это было действительно замечательно. Сейчас я бы хотела создать и представить бренд, который был бы верен мне», – рассказала Скарлетт в интервью Vogue, фрагменты из которого уже опубликованы в Инстаграме проекта.

Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики
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Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики фотографии
Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики фотографии
Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики фотографии
Скарлетт Йоханссон запускает собственный бренд косметики фотографии
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