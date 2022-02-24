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На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина

24 февраля
2022 год

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24 февраля 2022

21 февраля в кинотеатре «Великан Парк» в Санкт-Петербурге состоялся специальный показ фильма Артёма Михалкова «Мистер Нокаут». В основе сюжета – жизнь легендарного советского боксёра Валерия Попенченко (Виктор Хориняк), чемпиона СССР, Европы и победителя Олимпийских игр 1964 года в Токио. История о том, что в любом, даже самом престижном поединке, для спортсмена главное – преодолеть себя, свои страхи и слабости, и только тогда можно будет одержать настоящую победу. Среди гостей показа были Фёдор Бондарчук, Андрей Бурковский, Никита Тарасов, Надежда, Анна и Татьяна Михалковы, Ольга Хохлова, Сергей Безруков, Евгения Дмитриева и другие. В прокате с 23 февраля.

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Фёдор Бондарчук и Татьяна Михалкова

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Сергей Безруков и Анна Матисон

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Андрей и Ольга Бурковские

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Инга Оболдина

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Никита Тарасов

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Надежда и Анна Михалковы с семьёй

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Евгения Дмитриева

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Александр Робак

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Михаил Пореченков

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
фото: Ольга Хохлова

На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина
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На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина фотографии
На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина фотографии
На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина фотографии
На ринге: Фёдор Бондарчук, Никита Тарасов и Инга Оболдина фотографии
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