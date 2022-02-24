Дженнифер Лоуренс впервые стала мамой

У Дженнифер Лоуренс
и арт-дилера Кука Марони
родился первенец. Об этом сообщает
издание TMZ.
Известно, что Дженнифер родила в округе Лос-Анджелеса, но пол ребёнка и точная дата рождения пока не раскрываются. Актриса не ведёт соцсетей и не спешит делиться подробностями личной жизни. В ноябре прошлого года Дженнифер рассказывала
в интервью, что старается избегать разговоров о беременности и предстоящем рождении малыша, чтобы уберечь эту сферу жизни от постороннего вмешательства: «Инстинктивно я хочу защищать ребёнка, как могу. И я совершенно не хочу, чтобы кто-либо думал, что он причастен к жизни моего ребёнка. И мне кажется, что начинать надо сразу, отказываясь посвящать людей в эту сферу»
.
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