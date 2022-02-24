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«Я буду верить только в самые худшие сценарии»: Ксения Собчак о конфликте между Россией и Украиной

24 февраля
2022 год

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24 февраля 2022

Сегодня ночью президент России объявил о начале «специальной военной операции» на Украине. Ксения Собчак отреагировала на эту новость.

«Я буду верить только в самые худшие сценарии»: Ксения Собчак о конфликте между Россией и Украиной

«Сегодня разбудили меня в шесть утра словами «Ксюша, началась война». Не на нашей земле - да. С нашими людьми – да. Все мои прогнозы – к ебеням. Мы все теперь заперты в этой ситуации. Выхода нет. Мы, россияне, ещё много лет будем расхлёбывать последствия сегодняшнего дня. Теперь я буду верить только в самые худшие сценарии. Хотя всегда была оптимистом. Хотя все, кто остались в России сейчас – оптимисты. Пессимисты все давно уехали», – написала Ксения.
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«Я буду верить только в самые худшие сценарии»: Ксения Собчак о конфликте между Россией и Украиной фотографии
«Я буду верить только в самые худшие сценарии»: Ксения Собчак о конфликте между Россией и Украиной фотографии
«Я буду верить только в самые худшие сценарии»: Ксения Собчак о конфликте между Россией и Украиной фотографии
«Я буду верить только в самые худшие сценарии»: Ксения Собчак о конфликте между Россией и Украиной фотографии
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