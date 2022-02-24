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«Это ужас без конца»: Леонид Парфёнов о будущем России

24 февраля
2022 год

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24 февраля 2022
Леонид Парфёнов, как и многие другие, высказал своё мнение относительно военной спецоперации на Украине. По мнению телеведущего, вчерашний день – последний мирный.

«Это ужас без конца»: Леонид Парфёнов о будущем России

«Это не ужасный конец, это ужас без конца. Вчерашний день в Екатеринбурге запомню как последний мирный. К прежней жизни не будет возврата, впереди — другая и надолго. До сих пор не понимали плана и надеялись, что всё-таки не случится самое страшное. И сейчас не знаем — а что дальше? Как уже не раз бывало, по итогу больше всего горя достанется России», – написал телеведущий.
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«Это ужас без конца»: Леонид Парфёнов о будущем России фотографии
«Это ужас без конца»: Леонид Парфёнов о будущем России фотографии
«Это ужас без конца»: Леонид Парфёнов о будущем России фотографии
«Это ужас без конца»: Леонид Парфёнов о будущем России фотографии
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