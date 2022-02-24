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«О нас не думают и нас не спрашивают»: Екатерина Варнава о чувстве бессилия и страха

24 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
24 февраля 2022
Серию комментариев о конфликте между Россией и Украиной продолжила Екатерина Варнава. Актриса призналась, что чувствует стыд и страх.

«О нас не думают и нас не спрашивают»: Екатерина Варнава о чувстве бессилия и страха

«На протяжении нескольких часов я не понимаю, в каком параллельном мире я нахожусь… Очень волнуюсь, очень переживаю за близких, за друзей, за коллег. В социальных сетях мне поступают одно за другим сообщения о том, что сейчас происходит. Разные, очень полярные сообщения. От просьб не молчать до персональных обвинений и угроз. Я смотрю ваши видео из ваших домов и улиц, читаю комментарии о том, как страшно, и, поверьте, нам страшно не меньше. Мы шокированы, нам больно, стыдно. Зачем это всё происходит? Для чего? Тут не будет победителей, если всё так продолжится. Мне дико страшно от СМИ и тех людей, кто говорит, что рады началу всего этого, с гордостью комментируют и поддерживают происходящие события, называя это «защитой» и «освобождением». Защитой от кого? От моих друзей, которые там живут? Нас очевидно взяли в «заложники» чьих-то амбиций, и вы этому радуетесь? Мне страшно от того, с какой лёгкостью власти готовы отказаться от отношений со всем миром и не думают о нас. Не спрашивают нас. Страдают простые граждане, и я не понимаю, в чем логика? Я просто не могу поверить, что уже нельзя договориться цивилизованным путем, что дипломаты перепробовали все способы и что нет компромиссов, что у людей наверху больше нет желания жить в мире. Неужели история ничему не учит? Да как так-то?! Господи, да почему же это всё происходит? Как остановить весь этот ужас? Никто не хочет войны! Лично я хочу только мира и дружбы!», – написала Екатерина.
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«О нас не думают и нас не спрашивают»: Екатерина Варнава о чувстве бессилия и страха фотографии
«О нас не думают и нас не спрашивают»: Екатерина Варнава о чувстве бессилия и страха фотографии
«О нас не думают и нас не спрашивают»: Екатерина Варнава о чувстве бессилия и страха фотографии
«О нас не думают и нас не спрашивают»: Екатерина Варнава о чувстве бессилия и страха фотографии
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