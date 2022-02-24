Екатерина Шпица призвала украинцев делиться правдивой информацией

Екатерина Шпицаопубликовала пост, в котором поделилась воспоминаниями о детстве, проведённом на Украине, и попросила всех очевидцев военной спецоперации, начатой сегодня утром президентом России, делиться правдивой информацией.
фото: Екатерина Шпица с бабушкой и дедушкой
«Я с бабушкой Зиной и дедушкой Васей в мой первый приезд в Стецовку. А оконная рама за нашими спинами, сколько себя помню, была выкрашена в голубоватый цвет краской, которая, высыхая, оставалась мягковатой, будто не до конца застывшей, нежной какой-то... Сегодня первый день в моей жизни, когда в голове мелькнула мысль, что, может, и хорошо, что бабушка до него не дожила. Я проснулась в 7:30, включила телефон около 8, и вот всё читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась. Половина моей семьи в Киеве и Запорожье. Очевидцы, украинцы, расскажите, что происходит в ваших городах в действительности, если можете уделить этому время. Пожалуйста. Поскольку в инфопространстве много паники, мне как раз хотелось найти как можно больше фактов, чтоб ей хоть как-то противодействовать на своём отрезке инфополя. Поэтому я умоляю вас – все, кто хотел бы что-то сказать по факту, имейте гражданскую осознанность (независимо от страны гражданства) и человеческую мудрость, иными словами – совесть, и говорите о чём-то, только если вы видели сами (не по ТВ и не интернете). Это очень, очень важно! Мой пост – не приглашение к политической полемике! Я не спрашиваю, кто прав и виноват. И не хочу это обсуждать. У меня лично нет иллюзий относительно потенциальной успешности поиска правды и осознания целесообразности всего происходящего. В такой смуте это просто невозможно постичь», – написала актриса.
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