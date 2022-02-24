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Екатерина Шпица призвала украинцев делиться правдивой информацией

24 февраля
2022 год

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24 февраля 2022

Екатерина Шпица опубликовала пост, в котором поделилась воспоминаниями о детстве, проведённом на Украине, и попросила всех очевидцев военной спецоперации, начатой сегодня утром президентом России, делиться правдивой информацией.

Екатерина Шпица призвала украинцев делиться правдивой информацией

Екатерина Шпица призвала украинцев делиться правдивой информацией
фото: Екатерина Шпица с бабушкой и дедушкой

«Я с бабушкой Зиной и дедушкой Васей в мой первый приезд в Стецовку. А оконная рама за нашими спинами, сколько себя помню, была выкрашена в голубоватый цвет краской, которая, высыхая, оставалась мягковатой, будто не до конца застывшей, нежной какой-то... Сегодня первый день в моей жизни, когда в голове мелькнула мысль, что, может, и хорошо, что бабушка до него не дожила. Я проснулась в 7:30, включила телефон около 8, и вот всё читаю, читаю, буквы мелькают перед глазами, но я как будто читать разучилась. Половина моей семьи в Киеве и Запорожье. Очевидцы, украинцы, расскажите, что происходит в ваших городах в действительности, если можете уделить этому время. Пожалуйста. Поскольку в инфопространстве много паники, мне как раз хотелось найти как можно больше фактов, чтоб ей хоть как-то противодействовать на своём отрезке инфополя. Поэтому я умоляю вас – все, кто хотел бы что-то сказать по факту, имейте гражданскую осознанность (независимо от страны гражданства) и человеческую мудрость, иными словами – совесть, и говорите о чём-то, только если вы видели сами (не по ТВ и не интернете). Это очень, очень важно! Мой пост – не приглашение к политической полемике! Я не спрашиваю, кто прав и виноват. И не хочу это обсуждать. У меня лично нет иллюзий относительно потенциальной успешности поиска правды и осознания целесообразности всего происходящего. В такой смуте это просто невозможно постичь», – написала актриса.
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Екатерина Шпица призвала украинцев делиться правдивой информацией фотографии
Екатерина Шпица призвала украинцев делиться правдивой информацией фотографии
Екатерина Шпица призвала украинцев делиться правдивой информацией фотографии
Екатерина Шпица призвала украинцев делиться правдивой информацией фотографии
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