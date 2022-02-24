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На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский

24 февраля
2022 год

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24 февраля 2022
Сегодня, после объявления президентом России о начале военной спецоперации на Украине, многие не смогли сдержать слов. Своими эмоциями в социальных сетях поделились Елизавета Арзамасова, Максим Галкин, Ксения Раппопорт, Елизавета Боярская, Татьяна Лазарева, Иван Дорн и многие другие. Кино-Театр.Ру публикует подборку их комментариев.

Елизавета Арзамасова

На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский
фото: Лиза Арзамасова


«Моя нянечка Люба живёт в Украине. Я её очень люблю. Она была со мной 20 лет с самого раннего моего детства. Мы с ней никогда не обижали друг друга. Между нами никогда не было политики – только любовь. Что бы я сейчас ни написала, это не приблизит мир. Под искренними публикациями о том, что мир нужен всем, – война в комментариях. Война в умах… Она началась не сегодня, а много лет назад… Война – это провал дипломатии. Никто из простых людей не знает правды. Боюсь, что мы её никогда не узнаем… Господи, дай нам мира на земле и в мыслях».

Максим Галкин

На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский
фото: Максим Галкин

«С раннего утра на связи с родными и друзьями с Украины! Не передать словами, что я чувствую! Как это всё возможно! Не может быть оправданий войне! Нет войне».   

Татьяна Лазарева

На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский
фото: Татьяна Лазарева


«Волею судеб, как говорится, я оказалась в этот момент в центре Киева. Здесь тихо, но на улицу я ещё сегодня не выходила. Немного пахло гарью, но сейчас всё ок, видимо, облако принесло. Сама пока ничего не понимаю, но для мирных людей сейчас тут кроме главного врага есть второй – паника. Вот с ней я справилась. А как справиться с первым, не понимаю. И уже давно. Пожалуйста, всеми силами пытайтесь сейчас сохранять спокойствие. Мы это можем».

Ксения Раппопорт

На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский
фото: Ксения Раппопорт


«  Сейчас проснётся моя младшая дочь, и перед тем, как отвести её в школу, мне нужно будет сказать ей, что наша страна развязала войну. Мне придётся отвечать на её простые прямые вопросы – зачем будут гибнуть люди? кто это решает? как это остановить? И я не знаю, что ей отвечать. Вернее знаю, но мне стыдно. Как объяснить плачущему ребёнку, что мы, взрослые, умные люди, уже закончившие ту самую школу, в которую он сейчас зачем-то пойдёт, прочитавшие кучу прекрасных книг, выучившие по несколько иностранных языков, имеющие друзей и близких в разных странах по всему миру, пытающиеся как-то друг другу даже помогать, мы не способны договориться друг с другом! Но зато готовы убивать. Мне очень стыдно и очень страшно. Я против войны. Я не хочу войны. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас. Я не хочу будить свою дочь».

Елизавета Боярская

На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский
фото: Елизавета Боярская


«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди! Люди живут в Петербурге, в Москве, в Ростове, в Воронеже, в Донецке, в Луганске, в Киеве, в Харькове, Одессе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Лондоне, Тбилиси, Иерусалиме, Токио, Сиднее, Мехико, Дамаске, Сингапуре, Багдаде, Дели и во всех-всех многочисленных городах. Люди хотят мира! Люди хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство. Я за мир! Пусть всё скорее закончится, пусть победит милосердие и здравый смысл, пусть не будет жертв».

Иван Дорн

На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский
фото: Иван Дорн


«Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых моё слово, я надеюсь, ещё что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не учавствовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу. Я также обращаюсь к своим российским коллегам, у которых есть своя аудитория. Пожалуйста скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина – независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!».

Кантемир Балагов

На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский
фото: Кантемир Балагов

«Сейчас происходит просто какой-то кошмар. Стыдно и больно. С каждым новым событием любить свою страну все сложнее и сложнее. И давайте не будем делать вид, что в этом виноват только один человек. Уж слишком это удобно. Виноваты мы все, что не сделали ничего, чтобы этого не случилось».

Также в своих соцсетях лаконичное «нет войне» оставили Данила Козловский, Паулина Андреева, Дарья Мельникова, Елена Летучая, Юлия Меньшова, Агата Муцениеце, Ксения Алфёрова, Ирина Старшенбаум, Марина Александрова, Рената Литвинова, Кристина Асмус, Варвара Шмыкова, Гарик Харламов, Павел Табаков, Виктория Исакова, Земфира, Александр Гудков, Александр Роднянский, Михаил Шац, Мирослава Карпович, Регина Тодоренко, Лолита Милявская, Никита Ефремов, Альбина Джанабаева, Максим Виторган и другие.
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На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский фотографии
На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский фотографии
На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский фотографии
На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский фотографии
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