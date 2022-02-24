На чёрном фоне: Елизавета Арзамасова, Максим Галкин и Данила Козловский

«Моя нянечка Люба живёт в Украине. Я её очень люблю. Она была со мной 20 лет с самого раннего моего детства. Мы с ней никогда не обижали друг друга. Между нами никогда не было политики – только любовь. Что бы я сейчас ни написала, это не приблизит мир. Под искренними публикациями о том, что мир нужен всем, – война в комментариях. Война в умах… Она началась не сегодня, а много лет назад… Война – это провал дипломатии. Никто из простых людей не знает правды. Боюсь, что мы её никогда не узнаем… Господи, дай нам мира на земле и в мыслях».
«Волею судеб, как говорится, я оказалась в этот момент в центре Киева. Здесь тихо, но на улицу я ещё сегодня не выходила. Немного пахло гарью, но сейчас всё ок, видимо, облако принесло. Сама пока ничего не понимаю, но для мирных людей сейчас тут кроме главного врага есть второй – паника. Вот с ней я справилась. А как справиться с первым, не понимаю. И уже давно. Пожалуйста, всеми силами пытайтесь сейчас сохранять спокойствие. Мы это можем».
« Сейчас проснётся моя младшая дочь, и перед тем, как отвести её в школу, мне нужно будет сказать ей, что наша страна развязала войну. Мне придётся отвечать на её простые прямые вопросы – зачем будут гибнуть люди? кто это решает? как это остановить? И я не знаю, что ей отвечать. Вернее знаю, но мне стыдно. Как объяснить плачущему ребёнку, что мы, взрослые, умные люди, уже закончившие ту самую школу, в которую он сейчас зачем-то пойдёт, прочитавшие кучу прекрасных книг, выучившие по несколько иностранных языков, имеющие друзей и близких в разных странах по всему миру, пытающиеся как-то друг другу даже помогать, мы не способны договориться друг с другом! Но зато готовы убивать. Мне очень стыдно и очень страшно. Я против войны. Я не хочу войны. И я не знаю, что я могу сейчас сделать, чтобы остановить этот ужас. Я не хочу будить свою дочь».
«Больно. Страшно. Немыслимо. Люди! Люди живут в Петербурге, в Москве, в Ростове, в Воронеже, в Донецке, в Луганске, в Киеве, в Харькове, Одессе, Вашингтоне, Нью-Йорке, Париже, Берлине, Лондоне, Тбилиси, Иерусалиме, Токио, Сиднее, Мехико, Дамаске, Сингапуре, Багдаде, Дели и во всех-всех многочисленных городах. Люди хотят мира! Люди хотят жить без страха за себя и своих детей. Мы все можем и умеем дружить, делиться, помогать, откликаться, слышать, сострадать, создавать, любить. Но почему-то судьбоносные решения принимаются абсолютным меньшинством, а исполняет эти решения и подвергается последствиям от этих решений абсолютное большинство. Я за мир! Пусть всё скорее закончится, пусть победит милосердие и здравый смысл, пусть не будет жертв».
«Сегодня моя страна проснулась от взрывов. Сегодня государственные власти Российской Федерации развернули полномасштабную войну против моей страны. И я сейчас обращаюсь к россиянам, для которых моё слово, я надеюсь, ещё что-то значит. Я призываю вас остановить эту катастрофу. Я призываю вас не учавствовать в этой убийственной войне. Нам никто не нужен, мы сами хотим вершить нашу судьбу. Я также обращаюсь к своим российским коллегам, у которых есть своя аудитория. Пожалуйста скажите, передайте ей, что нам никто не нужен. Что Украина – независимое, суверенное государство. Пожалуйста, давайте вместе остановим эту катастрофу. Не молчите. Україно, я з тобою. Тримайся, моя рідненька!».
«Сейчас происходит просто какой-то кошмар. Стыдно и больно. С каждым новым событием любить свою страну все сложнее и сложнее. И давайте не будем делать вид, что в этом виноват только один человек. Уж слишком это удобно. Виноваты мы все, что не сделали ничего, чтобы этого не случилось».
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