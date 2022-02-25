Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о родительстве и выборе имени для второго ребёнка

В январе 2020 года у артиста балета Сергея Полунина
и фигуристки Елены Ильиных родился первенец
, которому дали космополитичное имя Мир
. Спустя два года артисты вновь готовятся стать родителями и в качестве средства оповещения общественности выбрали журнал «OK!» В эксклюзивном интервью
изданию Елена и Сергей рассказали о том, как на них повлияло родительство и о сложном выборе имени для второго сына.
О родительстве
Сергей: «Не то чтобы я как-то поменялся или возрос инстинкт самосохранения — наоборот, появилась сильная, позитивная энергия. Ты уже можешь быть доволен, что после тебя кто-то остается, кто может продолжать жить, продолжать творить. Потом были мысли всё бросить, что я просто счастлив жить для ребенка, быть рядом, учить его чему-то. Потом, глядя на него, понимаешь, что он самодостаточный человек, у него своя энергетика, свои мысли, и тебе не надо быть с ним каждую секунду. У меня отпало чувство, что теперь я должен закончить рисковать. Я понял, что он меня наталкивает на что-то новое, на продолжение чего-то. Также я понял, что мысли передаются ребенку, то есть если ты хочешь, чтобы ребенок чего-то делал или ощущал себя каким-то образом, то должен сам так думать»
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О важных аспектах развития
Сергей: «Мне кажется, для развития ребёнка не так важны садик и школа, как путешествия, попадание в другую культурную среду, разные языки, разные традиции — всё, что питает и расширяет мировоззрение. У Мира возможность путешествовать была уже с 2 месяцев: он бывал на разных морях, океанах, в разных странах. И ему это очень нравится, нравится с нами ездить, он загорается, когда садится в машину или в самолет. Абсолютный экстраверт — любит общение, любит людей, любит открывать для себя всё новое»
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О второй беременности
Елена: «Иногда мне кажется, что некоторые события в моей жизни случаются не вовремя, но каждый раз убеждаешься: всё к лучшему. В голове огромное количество разных идей: «Вот я бы могла в этом году и то и то реализовать», — но потом отпустила и перестала форсировать: всё в жизни делается в правильное время. Даже со второй беременностью — она случилась не совсем тогда, когда мы хотели... Во время пандемии мы почти полгода жили в Америке, наслаждались и наблюдали, как растет наш маленький сын, был перерыв в работе в связи с ковидом... И мы решили, что этим непростым временем, как раз не в ущерб творческим планам, нужно воспользоваться... В общем, мы сразу хотели второго ребёнка. А получилось немного позже. Высшие силы распорядились иначе. А сейчас я снова убеждаюсь, что именно так и должно было быть, надо просто довериться судьбе, принимать с благодарностью и радоваться. Серёже в этом смысле, конечно, чуть легче…
Снова ждем сына. В целом это не так важно, но если бы кто-то сказал мне заранее, я бы не поверила. В моей семье всегда были женщины — бабушка, мама, потом появились мой брат, Сергей, потом Мир... И я думала, что во вторую беременность надо бы компенсировать, но не получилось»
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О выборе имени для второго сына
Сергей: «Имя должно подходить. Просто у меня была уверенность про Мира, что это должно быть что-то короткое, сильное и неконкретное. Не хотелось конкретики. Мир — он такой, всеобщий, масштабный . Когда я искал имя, то думал, что где-то тут оно спрятано. Я смотрел на всё: океан, облака, молнии — и думал: «Где-то здесь прячется имя», — а потом понял, что смотрю на мир. Тут тоже хочется что-то необычное, оригинальное. Будет ли оно коротким или длинным... Но должно ещё теперь сочетаться с Миром»
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