Шон Пенн приехал в Киев, чтобы снять документальный фильм

«Я здесь уже несколько дней, это второй мой приезд в Киев. Начало работы над документальным фильмом, посвященным стране, президенту и динамике отношений с Россией.[...] Он [Зеленский], конечно, находится в невообразимом положении…Мы общались в обстоятельствах, в которых у нас не получилось уделить детальное внимание всему, что мы обсуждали. На фоне происходящего я беспокоился об уместности моего присутствия здесь. Не думаю, что смогу сейчас поделиться деталями нашего разговора, и не думаю, что сейчас это важно. Как я уже говорил, мы снимаем документальный фильм».
фото: Шон Пенн и Владимир Зеленский
Пенн также подтвердил своё желание получить взгляд на ситуацию со стороны российских властей. И был бы готов приехать по приглашению Владимира Путина для того, чтобы взять у него интервью. «С моей стороны было бы невероятной самоуверенностью заявлять, что я представляю, о чём думает другой человек. Заинтересован ли я в том, чтобы услышать точку зрения российской стороны? Абсолютно совершенно да. Мне интересно её выслушать и я уже отправил неформальный запрос. На самом деле, я это сделал несколько месяцев назад.
Ранее у меня была возможность встретиться и поговорить с господином Путиным, а также провести время с господином Песковым. Господин Песков в курсе, что я открыт и готов слушать всех».
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