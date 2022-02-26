Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей

Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз разорвал сотрудничество с Маратом Башаровым, исключив его из состава труппы. Причиной увольнения актёра стало нарушение производственной дисциплины.
После «выходки» Башарова Райхельгауз написал письмо президенту фестиваля «Пять вечеров на Кипре», в рамках которого должен состояться показ спектакля Город. «Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряжённой ситуации повёл себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин!
Я, художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М.А. и принимаю решение о невозможности дальнейшей совместной работы» - гласит письмо.
Позже Райхельгауз уточнил в своём Фейсбуке: «Занятый в главной роли Марат Башаров не прилетел, поставив театр в тяжелейшую ситуацию! Поскольку театр неоднократно сталкивался со стороны Марата Башарова с нарушением производственной дисциплины я посчитал невозможным наше дальнейшее сотрудничество!»
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