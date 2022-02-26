Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей

26 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
26 февраля 2022
Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз разорвал сотрудничество с Маратом Башаровым, исключив его из состава труппы. Причиной увольнения актёра стало нарушение производственной дисциплины.

Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей

Ситуацию прояснила на своей странице в Фейсбуке заместительница художественного руководителя ШПС Екатерина Кретова: «Театр «Школа современной пьесы» вылетает на Кипр - гастроли. Заявлен спектакль «Город» с Башаровым в главной роли. Башаров в назначенное время не вылетает из Москвы, не отвечает на звонки. ШСП срочно организует прилет на Кипр Вадима Колганова, который заменит Башарова». Кретова пожелала Башарову бросить пить и не срывать гастроли.

Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей
фото: Иосиф Райхельгауз

После «выходки» Башарова Райхельгауз написал письмо президенту фестиваля «Пять вечеров на Кипре», в рамках которого должен состояться показ спектакля Город.
«Артист нашего театра Марат Башаров в нынешней сложнейшей, крайне напряжённой ситуации повёл себя отвратительно, как не может и не должен вести себя человек, артист, гражданин!
Я, художественный руководитель «Школы современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, однозначно осуждаю поведение и проявления артиста Башарова М.А. и принимаю решение о невозможности дальнейшей совместной работы» - гласит письмо.

Позже Райхельгауз уточнил в своём Фейсбуке: «Занятый в главной роли Марат Башаров не прилетел, поставив театр в тяжелейшую ситуацию! Поскольку театр неоднократно сталкивался со стороны Марата Башарова с нарушением производственной дисциплины я посчитал невозможным наше дальнейшее сотрудничество!»
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
здоровье
персоны
Марат БашаровВадим КолгановИосиф Райхельгауз

фотографии >>
Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей фотографии
Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей фотографии
Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей фотографии
Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Чуркин
23 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Чуркин.
Роман Лебедев
22 февраля ушёл из жизни сценарист Роман Лебедев.
Олег Вавилов
22 февраля ушёл из жизни актёр Олег Вавилов.
Николай Литус
21 февраля ушёл из жизни режиссёр Николай Литус.

День рождения >>

Оксана Базилевич
Андрей Бархударов
Евгений Жариков
Нина Зорская
Илья Ильин
Мария Мясникова
Михаил Нароков
Георгий Траугот
Михаил Хмуров
Марк Дакаскос
Дэйн Кларк
Маргарет Лейтон
Мирослава
Тереза Палмер
Джекки Шварц
Томаш Шимшайнер
все родившиеся 26 февраля >>

Афиша кино >>

Крёстный отец
гангстерская сага, драма, криминальный фильм, экранизация
США, 1972
Волк и лев
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Канада, Франция, 2021
Сирано
драма, музыкальный фильм, экранизация
Великобритания, Италия, Канада, США, 2021
Семейка вампиров
детский фильм, приключения, фэнтези
Франция, 2020
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Клаустрофобы. Начало
мистика, фильм ужасов
Италия, Франция, 2022
Первый снег
Россия, 2021
Шкатулка Дьявола: Пробуждение зла
мистика, фильм ужасов
Великобритания, 2021
Три цвета: Синий
драма, музыкальный фильм
Польша, Франция, Швейцария, 1993
Мистер Нокаут
биография, драма, спортивный фильм
Россия, 2022
Удовольствие
драма
Швеция, Нидерланды, Франция, 2021
Игра теней
боевик, триллер
Австралия, Китай, США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram