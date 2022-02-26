Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы»

«С большим удивлением и презрением я прочитал письмо художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» господина Райхельгауза о разрыве сотрудничества с артистом Маратом Башаровым.
Хочу сказать следующее: Марат Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере МХАТа имени Горького «Нежданно-негаданно». А что касается персонажа по фамилии Райхельгауз, я, на месте руководителя департамента культуры города Москвы, счёл бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время».
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