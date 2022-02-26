Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы»

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26 февраля Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей Актёр не вылетел вовремя на гастроли и не отвечал на звонки

26 февраля Шон Пенн приехал в Киев, чтобы снять документальный фильм Актёр и режиссёр встретился с Владимиром Зеленским и дал небольшое интервью Ксении Собчак

25 февраля Сергей Полунин и Елена Ильиных рассказали о родительстве и выборе имени для второго ребёнка Артисты дали эксклюзивное интервью изданию «OK!»