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Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы»

26 февраля
2022 год

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26 февраля 2022
Генеральный директор МХАТа им. Горького Владимир Кехман дал изданию «Лента.Ру» комментарий по поводу скандала вокруг Марата Башарова, которого уволили из театра «Школа Современной Пьесы» за срыв гастролей. Кехман выразил удивление действиями Иосифа Райхельгауза и фактически предложил чиновникам поразмыслить над снятием его с поста худрука ШСП.

Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы»
фото: Владимир Кехман

«С большим удивлением и презрением я прочитал письмо художественного руководителя театра «Школа современной пьесы» господина Райхельгауза о разрыве сотрудничества с артистом Маратом Башаровым.
Хочу сказать следующее: Марат Башаров сыграет главную роль в грядущей премьере МХАТа имени Горького «Нежданно-негаданно». А что касается персонажа по фамилии Райхельгауз, я, на месте руководителя департамента культуры города Москвы, счёл бы правильным снять его с поста художественного руководителя за такое отношение к артисту в такое время».

Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы»
фото: Иосиф Райхельгауз
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обсуждение >>
№ 1
Watercolor 8090   26.02.2022 - 18:07
После закрытия МХАТа под предлогом ремонта , все его предложения можно называть идиотскими читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы» фотографии
Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы» фотографии
Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы» фотографии
Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы» фотографии
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