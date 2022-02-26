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«Мне не хочется ориентироваться на чужой опыт»: Лиза Арзамасова о материнстве

26 февраля
2022 год

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26 февраля 2022
В августе 2021 года у Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха родился сын, которому дали имя Лев. О своих ощущениях от материнства и интуитивном подходе к развитию и воспитанию ребёнка актриса рассказала в интервью журналу «Домашний очаг».

«Мне не хочется ориентироваться на чужой опыт»: Лиза Арзамасова о материнстве

Актриса отметила, что её ожидания какого-то внутреннего обновления после рождения ребёнка не оправдались. «Мне казалось, что с появлением малыша я поменяюсь кардинально. Именно внутренне. Какая-то новая Лиза должна была появиться на свет вместе с рождением Льва. А я всё такая же. Внешняя сторона понятна: изменился график и ритм жизни. А вот что касается ощущений, тут всё очень странно. Удивительное чувство испытываешь еще в роддоме, когда тебе показывают нового маленького человека через минуту после его рождения, а ты уже его любишь... Прям любишь! Ни за что. Просто за то, что он есть! Мы же совсем не знакомы, я ещё не представляю, каким он вырастет, какие сложатся у нас отношения, а уже люблю его так, как и словами описать невозможно. А потом пошли такие «американские горки»: слышу плач сквозь сон, просыпаюсь совершенно растерянная с мыслью: «Ой! Кто это?» Подхожу к кроватке и смотрю в это маленькие личико, будто заново знакомлюсь: «Привет, сын». Или наоборот: занимаюсь какими-то обычными домашними делами, и вдруг малыш голос подаёт, и переполняют восторг и эйфория: «Это мой сын! Фантастика! Чудо!»

Лиза призналась, что несмотря на обилие информации о родительстве и развитии ребёнка, совсем не готовилась к родам, избегала планирования и решила полагаться исключительно на свою интуицию.

«Я особенно не готовилась к родам и появлению ребёнка. Сейчас это можно делать как-то сильно заранее. Есть много литературы, каких-то сайтов, онлайн-курсов молодых мам. И когда ты в положении, все хотят с тобой поговорить на тему родов и воспитания чуть ли не до поступления ребенка в институт и обязательно поделиться опытом. Мне не хотелось всего этого. Я подумала, что природа подскажет, как и что делать. Все же справляются, и я справлюсь. Мы с Ильёй даже не покупали ничего малышового заранее. Так, за неделю до рождения Льва, приобрели самое необходимое, сделали ремонт в детской и уже с его появлением стали наполнять комнату вещами, мебелью, деталями. Так что можно сказать, что Лев сам участвовал в обустройстве своей комнаты.
В целом, мы как-то размеренно и спокойно подошли к появлению Льва. Конечно, поговорили о том, как и что поменяется, настроились на новый режим, обсудили возможные подходы в воспитании, но так, без деталей».

«Мне не хочется ориентироваться на чужой опыт»: Лиза Арзамасова о материнстве

«А пока он ещё совсем маленький, мне просто хочется наблюдать, как он растет и развивается, узнавать, что ему по душе, знакомиться с его характером. А там как пойдет. Наверное, это звучит легкомысленно, но суть именно такая. Как пойдет. Мне не хочется ориентироваться в воспитательных моментах на мнения психологов, чей-то чужой опыт, думать, нужно ли воспитывать мальчиков как-то по-особенному. Хотя подсознательно, наверное, я об этом думала».

Актриса также рассказала о своей книге, работу над которой она начала во время беременности. «Три последних месяца беременности я работала над книжкой «Костик из Солнечного переулка». Почему-то мне захотелось, чтобы главным героем у меня стал мальчишка 11 лет. Так вот Костик рассуждает на очень взрослые темы: о политике, любви, принципах в жизни и о том, могут ли мальчики плакать. Одна из глав у меня «про мужские слёзы», где я, прикрывшись монологом Костика, рассуждаю на эту тему. Если коротко и без спойлеров — «это зависит».
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«Мне не хочется ориентироваться на чужой опыт»: Лиза Арзамасова о материнстве фотографии
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