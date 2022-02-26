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Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться

26 февраля
2022 год

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26 февраля 2022
Согласно эксклюзивной информации издания «HollywoodLife», полученной от друга Джейсона Момоа, актёр и его супруга Лиза Боне передумали разводиться. Актёры, прожившие вместе 16 лет и воспитывающие двоих детей, объявили о своём расставании в середине января в Инстаграме. В лучших традициях жанра: хотим быть честными с вами, освобождаем друг друга, сохраняем бесконечную любовь и уважение друг к другу, в конце-концов, у нас же дети.

Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться

Через пару недель появилась информация, что свободный как ветер Джейсон живёт в трейлере, припаркованном на заднем дворе загородного дома его друга. Вероятно, Джейсон переоценил прелести жизни в диких условиях и затосковал по дому и семье. Так или иначе, согласно источнику «HollywoodLife», ещё две недели назад актёр вернулся в тёплые объятия супруги. А потерявшее свою актуальность сообщение о разводе было удалено с их страниц в Инстаграме. По словам источника, Джейсону и Лизе вдруг стало жалко перечёркивать проведённые вместе годы и они решили дать своему браку второй шанс. Чему ужасно обрадовались их 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вулф.

Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться
фото: Джейсон Момоа с детьми
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Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться фотографии
Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться фотографии
Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться фотографии
Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться фотографии
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