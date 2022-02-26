Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться

Через пару недель появилась информация, что свободный как ветер Джейсон живёт в трейлере, припаркованном на заднем дворе загородного дома его друга. Вероятно, Джейсон переоценил прелести жизни в диких условиях и затосковал по дому и семье. Так или иначе, согласно источнику «HollywoodLife», ещё две недели назад актёр вернулся в тёплые объятия супруги. А потерявшее свою актуальность сообщение о разводе было удалено с их страниц в Инстаграме. По словам источника, Джейсону и Лизе вдруг стало жалко перечёркивать проведённые вместе годы и они решили дать своему браку второй шанс. Чему ужасно обрадовались их 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вулф.
обсуждение >>