Джейсон Момоа и Лиза Боне передумали разводиться

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26 февраля «Мне не хочется ориентироваться на чужой опыт»: Лиза Арзамасова о материнстве А также о своей книге

26 февраля Владимир Кехман предложил снять Иосифа Райхельгауза с поста худрука «Школы Современной Пьесы» За нехорошее обращение с Маратом Башаровым

26 февраля Марата Башарова уволили из «Школы современной пьесы» из-за срыва гастролей Актёр не вылетел вовремя на гастроли и не отвечал на звонки