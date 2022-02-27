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Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер

27 февраля
2022 год

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27 февраля 2022
Пока Россия переживает синдром отмены культурных, светских и спортивных мероприятий и стремительно откалывается от западного мира, западный мир продолжает жить как ни в чём не бывало и вручать, например, награды за заслуги в области кинематографа. 25 февраля в Париже прошла церемония награждения кинопремии «Сезар-2022», лауреатом которой стала работа режиссёра Ксавье Джанноли «Утраченные иллюзии» по роману Оноре де Бальзака. Среди гостей и номинантов премии были замечены Ксавье Долан, Кейт Бланшетт, Леа Сейду, Адель Экзаркопулос, Изабель Юппер, Омар Си, Адам Драйвер, Сесиль де Франс и другие.

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер
фото: Леа Сейду

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер
фото: Адам Драйвер

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер
фото: Валерия Бруни Тедески

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер
фото: Адель Экзаркопулос

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер
фото: Виржини Эфира

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер
фото: Сесиль де Франс

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер
фото: Изабель Юппер и Кейт Бланшетт

Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер
фото: Ксавье Долан

Фотографии: Legion-media
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Экранизация Бальзака «Утраченные иллюзии» получила национальную премию «Сезар»
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Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер фотографии
Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер фотографии
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