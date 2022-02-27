Блеск и нищета красных дорожек: Кейт Бланшетт, Леа Сейду и Изабель Юппер

Пока Россия переживает синдром отмены культурных, светских и спортивных мероприятий и стремительно откалывается от западного мира, западный мир продолжает жить как ни в чём не бывало и вручать, например, награды за заслуги в области кинематографа. 25 февраля в Париже прошла церемония награждения кинопремии «Сезар-2022», лауреатом которой стала работа режиссёра Ксавье Джанноли «Утраченные иллюзии»
по роману Оноре де Бальзака
. Среди гостей и номинантов премии были замечены Ксавье Долан
, Кейт Бланшетт
, Леа Сейду
, Адель Экзаркопулос
, Изабель Юппер
, Омар Си
, Адам Драйвер
, Сесиль де Франс
и другие.
фото: Леа Сейду
фото: Адам Драйвер
фото: Валерия Бруни Тедески
фото: Адель Экзаркопулос
фото: Виржини Эфира
фото: Сесиль де Франс
фото: Изабель Юппер и Кейт Бланшетт фото: Ксавье Долан
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