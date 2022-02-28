Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Женщины могут быть очень опасны»: Паулина Андреева о сплачивающем потенциале ненависти

28 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
28 февраля 2022

На онлайн-сервисе more.tv состоялась премьера многосерийной экранизации романа Сергея Минаева «The Телки» с Милошем Биковичем в роли кутилы и ловеласа, руководящего PR-агентством. Одну из ролей в сериале сыграла Паулина Андреева. По просьбе издания «Esquire» Паулина поделилась своими мыслями о женщинах.

«Женщины могут быть очень опасны»: Паулина Андреева о сплачивающем потенциале ненависти

1. Мне кажется, время уже очень скоро смоет с лица земли все предрассудки о женщинах. Опасность в том, что смоет и здравый смысл. До баланса далеко.

2. Ничто не может объединить женщин так сильно, как любовь или ненависть. Но ненависть сильнее. Потому что aгpеccия всегда очевиднее добра. Я к тому, что женщины могут быть очень опасны.

3. Не спрашивайте женщину, когда она собирается выйти замуж и/или родить. Во-первых, это не ваше дело, во-вторых, вы понятия не имеете, как сильно можете ее ранить, а в-третьих, возможно, она не видит себя в роли жены и матери в принципе, и имеет на это полное право.

4. Когда я вижу женщину, нежно любящую своего ребенка, я сразу ей симпатизирую. Это дано не всем, любить безусловно. И да, даже детей.

5. Вопрос об отношении к женской режиссуре для меня неинтересен. Интересно про талант, есть он или нет.

«Женщины могут быть очень опасны»: Паулина Андреева о сплачивающем потенциале ненависти

6. Женщины любят друг друга разглядывать, не всегда будучи знакомыми. Мне кажется это неприличным. Хочу, чтоб нам всем было достаточно себя в зеркале.

7. Женщина даёт жизнь. Не без мужчины, конечно, но все же девять месяцев это полностью её ответственность. Что тут ещё сказать. Это настоящее чудо.

8. Мне не близко понятие «женская солидарность». «Человеческая солидарность» гораздо ближе.

9. Мечтаю, чтобы женщины освободились от границ возраста. Чтобы общество их от этого освободило. Вернее, нас. Я тоже в их числе.

10. Положить жизнь на что-то или кого-то — гораздо больше женская черта, чем мужская. Жертвенность как будто заложена в нас генетически.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
мнение
персоны
Паулина АндрееваМилош БиковичСергей Минаев (II)
фильмы
The Тёлки

фотографии >>
«Женщины могут быть очень опасны»: Паулина Андреева о сплачивающем потенциале ненависти фотографии
«Женщины могут быть очень опасны»: Паулина Андреева о сплачивающем потенциале ненависти фотографии
«Женщины могут быть очень опасны»: Паулина Андреева о сплачивающем потенциале ненависти фотографии
«Женщины могут быть очень опасны»: Паулина Андреева о сплачивающем потенциале ненависти фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Горячий снег»

Скорбим

Сергей Греков
27 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.
Борис Соколов
26 февраля ушёл из жизни актёр Борис Соколов.
Ирбек Персаев
Ушёл из жизни актёр, каскадёр Ирбек Персаев.

День рождения >>

Анна Арланова
Татьяна Васильева
Борис Иванов
Николай Наумов
Дияс Рахматов
Алексей Смирнов
Вилле Хаапасало
Рамаз Чхиквадзе
Юрий Шлыков
Стэнли Бейкер
Рори Кокрейн
Али Лартер
Джоко Росич
Джон Туртурро
Мимзи Фармер
Аксель Штайн
все родившиеся 28 февраля >>

Афиша кино >>

Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Брат во всём
драма
Россия, 2022
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
Опасная вечеринка
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
От кутюр
драма, комедия
Франция, 2021
Первый снег
Россия, 2021
Бэтмен
боевик, драма, криминальный фильм, научная фантастика
США, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram