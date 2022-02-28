«Женщины могут быть очень опасны»: Паулина Андреева о сплачивающем потенциале ненависти

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состоялась премьера многосерийной экранизации романа Сергея Минаева «The Телки»
с Милошем Биковичем
в роли кутилы и ловеласа, руководящего PR-агентством. Одну из ролей в сериале сыграла Паулина Андреева
. По просьбе издания «Esquire» Паулина поделилась своими мыслями о женщинах
.
1. Мне кажется, время уже очень скоро смоет с лица земли все предрассудки о женщинах. Опасность в том, что смоет и здравый смысл. До баланса далеко.
2. Ничто не может объединить женщин так сильно, как любовь или ненависть. Но ненависть сильнее. Потому что aгpеccия всегда очевиднее добра. Я к тому, что женщины могут быть очень опасны.
3. Не спрашивайте женщину, когда она собирается выйти замуж и/или родить. Во-первых, это не ваше дело, во-вторых, вы понятия не имеете, как сильно можете ее ранить, а в-третьих, возможно, она не видит себя в роли жены и матери в принципе, и имеет на это полное право.
4. Когда я вижу женщину, нежно любящую своего ребенка, я сразу ей симпатизирую. Это дано не всем, любить безусловно. И да, даже детей.
5. Вопрос об отношении к женской режиссуре для меня неинтересен. Интересно про талант, есть он или нет.
6. Женщины любят друг друга разглядывать, не всегда будучи знакомыми. Мне кажется это неприличным. Хочу, чтоб нам всем было достаточно себя в зеркале.
7. Женщина даёт жизнь. Не без мужчины, конечно, но все же девять месяцев это полностью её ответственность. Что тут ещё сказать. Это настоящее чудо.
8. Мне не близко понятие «женская солидарность». «Человеческая солидарность» гораздо ближе.
9. Мечтаю, чтобы женщины освободились от границ возраста. Чтобы общество их от этого освободило. Вернее, нас. Я тоже в их числе.
10. Положить жизнь на что-то или кого-то — гораздо больше женская черта, чем мужская. Жертвенность как будто заложена в нас генетически.
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