Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун

27 февраля в Санта-Монике состоялась
28-я церемония вручения ежегодной премии Гильдии актеров США. Джессика Честейн
(«Глаза Тэмми Фэй»
) взяла приз за лучшую женскую роль, актёрский состав фильма «CODA: ребенок глухих родителей»
признали лучшим, а Уилл Смит
(«Король Ричард»
) получил статуэтку за лучшую мужскую роль.
По этому случаю на красную ковровую дорожку вышли Сальма Хайек
, Николь Кидман
, Риз Уизерспун
, Кирстен Данст
, Джаред Лето
, Бенедикт Камбербэтч
, Брэдли Купер
и многие другие.
фото: Сальма Хайек
фото: Николь Кидман
фото: Кейт Бланшетт
фото: Джессика Честейн
фото: Джессика Честейн
фото: Джереми Стронг и Джессика Честейн
фото: Джаред Лето
фото: Риз Уизерспун
фото: Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч
фото: Уилл Смит
фото: Уилл Смит
фото: Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит
фото: Селена Гомес
фото: Мэгги Джилленхол
фото: Брэдли Купер
фото: Леди Гага
фото: Александра Даддарио
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс
фото: Кон Ю и Чон Хо Ён
фото: Актёры сериала «Игра в кальмара» фото: Леди Гага и Брэдли Купер
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