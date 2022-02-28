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Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун

28 февраля
2022 год

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28 февраля 2022

27 февраля в Санта-Монике состоялась 28-я церемония вручения ежегодной премии Гильдии актеров США. Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй») взяла приз за лучшую женскую роль, актёрский состав фильма «CODA: ребенок глухих родителей» признали лучшим, а Уилл Смит («Король Ричард») получил статуэтку за лучшую мужскую роль.

По этому случаю на красную ковровую дорожку вышли Сальма Хайек, Николь Кидман, Риз Уизерспун, Кирстен Данст, Джаред Лето, Бенедикт Камбербэтч, Брэдли Купер и многие другие.

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Сальма Хайек

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Николь Кидман

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Кейт Бланшетт

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Джессика Честейн

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Джессика Честейн

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Джереми Стронг и Джессика Честейн

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Джаред Лето

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Риз Уизерспун

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Уилл Смит

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Уилл Смит

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Уилл Смит и Джада Пинкетт-Смит

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Селена Гомес

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Мэгги Джилленхол

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Брэдли Купер

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Леди Гага

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Александра Даддарио

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Кирстен Данст и Джесси Племонс

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Кон Ю и Чон Хо Ён

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Актёры сериала «Игра в кальмара»

Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун
фото: Леди Гага и Брэдли Купер
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Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун фотографии
Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун фотографии
Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун фотографии
Репетиция «Оскара»: Сальма Хайек, Джаред Лето и Риз Уизерспун фотографии
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