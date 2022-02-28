Евгения Малахова пожаловалась, что незнакомые люди желают смерти её ребёнку

В декабре прошлого года 33-летняя телеведущая и певица Женя Малахова сообщила
, что скоро станет мамой. А недавно артистка пожаловалось
на травлю.
Женя вспомнила школьные годы, когда ей приходилось «выживать»
среди завистников, но теперь ненависть окружающих распространяется не только на неё. Незнакомые люди желают смерти её будущему ребёнку: «Почему столько злых людей? Меня никогда это не цепляло. С 15 лет я стала публичной личностью. Про меня говорили и до этого, ещё когда я выступала на концертах родного города Краснознаменск. Только тогда масштабы были поменьше, и причины были другие: хорошая машина, увела мальчика на дискотеке, почему в неё все влюбляются, давайте побьем её в туалете. С детства мне приходилось выживать в военном городе и общаться на равных с теми, кто был сильнее меня – это были старшеклассники, наркоманки-проститутки, которые гнались за мной после местной дискотеки со шприцами только потому, что её бывший мальчик пригласил меня танцевать, пусть я даже и отказалась. И с чего вы считаете, я должна бояться вас? Сейчас же какие-то незнакомые люди желают смерти мне и моему ребёнку только потому, что я русская. Мне их причина не ясна. Заметьте, я никого не уговариваю и никого не оскорбляю. И если вам так хочется меня задеть – я многое видела, мне на вас абсолютно наплевать»
, – написала Малахова.
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