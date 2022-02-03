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Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона с избившего его бизнесмена

3 февраля
2022 год
февраль 2022
 
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3 февраля 2022

Дело об избиении Павла Прилучного еще не закрыто. В ноябре 2020 года актер попал в московскую больницу имени Пирогова с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы. Позже стало известно, что Прилучный получил травмы во время драки с бизнесменом Владимиром Семеновым. Теперь актер требует взыскать с подозреваемого в нанесении травм 4,5 миллиона рублей.

Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона с избившего его бизнесмена

Стало известно, что Прилучный подал новый иск к Семенову. Актер хочет, чтобы обидчик выплатил ему компенсацию за моральный вред и имущественный ущерб. Кроме того, в начале года в деле изменилась статья. Семенова будут судить по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», предусматривающей более строгий приговор – до восьми лет лишения свободы. Судебное заседание по этому делу назначено на 8 февраля.
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№ 1
Владимир Никольский (Новороссийск)   3.02.2022 - 19:09
Кому интересно, забейте в Яндекс "Павел Прилучный: супергерой или дешёвка?". Ну а поведение Прилучного оценивайте сами. Про себя скажу так - при случае я бы руки ему не подал. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона с избившего его бизнесмена фотографии
Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона с избившего его бизнесмена фотографии
Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона с избившего его бизнесмена фотографии
Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона с избившего его бизнесмена фотографии
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Тест – какой твой фильм 2022

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