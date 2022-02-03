Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона с избившего его бизнесмена

Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история»
Советский Буратино подарил голос товарищу Пиноккио
Дело об избиении Павла Прилучного еще не закрыто. В ноябре 2020 года актер попал в московскую больницу имени Пирогова с переломом костей лицевого скелета, ссадинами и ушибами головы. Позже стало известно, что Прилучный получил травмы во время драки с бизнесменом Владимиром Семеновым. Теперь актер требует взыскать с подозреваемого в нанесении травм 4,5 миллиона рублей.
обсуждение >>