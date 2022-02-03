Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история»

Павел Прилучный потребовал 4,5 миллиона с избившего его бизнесмена
Актер подал новый иск в суд в отношении Владимира Семенова
1 комментарий
Многие зрители помнят Дмитрия Иосифова по главной роли в культовом советском фильме «Приключения Буратино». Однако история о похождениях непоседливой деревянной куклы не отпускает его. Недавно 56-летний актёр озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история». На этот раз Иосифову досталась не совсем главная роль. Он подарил свой голос хозяину странствующего цирка сеньору Моджафокко.
обсуждение >>