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Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история»

3 февраля
2022 год
февраль 2022
 
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3 февраля 2022

Многие зрители помнят Дмитрия Иосифова по главной роли в культовом советском фильме «Приключения Буратино». Однако история о похождениях непоседливой деревянной куклы не отпускает его. Недавно 56-летний актёр озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история». На этот раз Иосифову досталась не совсем главная роль. Он подарил свой голос хозяину странствующего цирка сеньору Моджафокко.

Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история»

«При озвучании я получал удовольствие. Это было интересно. Очень яркое изображение. Придуман яркий цветной мир. На экране простая история, где добро побеждает зло, ложь и хитрость. Я надеюсь, детям и родителям, которые пойдут в кинотеатр, это должно понравиться», - поделился впечатлениями актер.

Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история»

«Пиноккио. Правдивая история» - это еще одно прочтение всемирно известной истории. По сюжету, мастер Джеппетто создает живую деревянную куклу по имени Пиноккио. Однажды Пиноккио встречает странствующий цирк сеньора Моджафокко и решает присоединиться к нему. Там он влюбляется в дочь Моджафокко Беллу, ради которой хочет стать настоящим мальчиком.
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Дмитрий Иосифов
фильмы
Пиноккио. Правдивая историяПриключения Буратино

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Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история» фотографии
Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история» фотографии
Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история» фотографии
Дмитрий Иосифов озвучил героя мультфильма «Пиноккио. Правдивая история» фотографии
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