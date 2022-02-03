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Александр Калягин выступил против нового указа о защите традиционных российских ценностей

3 февраля
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3 февраля 2022

В конце января Минкульт России представил для общественного обсуждения [url=https://regulation.gov.ru/projects#npa=123967]проект указа президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению
и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»[/url].

Согласно этому документу, к числу традиционных ценностей относятся: жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, единство народов России. Угрозу этим ценностям несёт, по мнению составителей документа, деятельность экстремистских и террористических организаций, действия США и их союзников, транснациональных корпораций и иностранных некоммерческих организаций.
Соответственно, защита этих традиционных ценностей нуждается в дополнительном контроле в области информации, образования и культуры с соответствующими карательно-запретительными мероприятиями.

Александр Калягин выступил против нового указа о защите традиционных российских ценностей

Против проекта Указа выступил глава Союза театральных деятелей, худрук театра «Et Cetera» Александр Калягин. В своём открытом письме, опубликованном на сайте Союза, Калягин отметил, что существующе в документе «Основы государственной культурной политики» положения в достаточной степени регулируют сохранение традиционных ценностей. Положения же нового указа Калягин назвал цензурой и заявил, что принятие этого проекта существенно затруднит развитие российской культуры.

«Буквально, ни с того, ни с сего, нам предлагается проект нового документа, в котором его авторами (кстати, хорошо бы знать их) прямо и недвусмысленно утверждается, что государственная поддержка культуры и образования (внимание!) - невозможна без установления дополнительного контроля.

Вот это да! Дожили! Контроль, контроль, контроль! Друзья! Мы же это все проходили …
Как видно из текста проекта: все, что не связано с сохранением традиционных ценностей, не нужно, более того, запретно.

А как же тогда будет развиваться культура?
А как же тогда эффективно доносить свои традиционные ценности и повышать роль России в мире без постоянного развития художественного языка?
А как же тогда при готовящемся контроле, а попросту говоря, цензуре (запрещенная, напомню, нашей Конституцией), будет осуществляться творческий эксперимент?
И, наконец, искусство есть отражение жизни, с её недостатками и достоинствами, а нам вдруг предлагается только сохранение того, что объявлено традиционным, тогда всех иных тем в искусстве просто не должно быть? Разве это возможно?
И ещё. Совершенно не ясно, каким образом будут соотноситься действующие Основы государственной культурной политики и предлагаемый документ. Оба предполагают наличие координационного органа. Как они будут существовать? Параллельно? А кто главнее? Это вопрос. Ощущение странное и немного страшноватое».

Калягина поддержали руководители других государственных театров, среди которых Ирина Апексимова, Константин Богомолов, Евгений Писарев, Константин Райкин, Виктор Рыжаков, Константин Хабенский и другие. В ответном письме Калягину (которое может подписать любой желающий) коллектив руководителей выразил единодушное мнение по поводу готовящегося законопроекта: «Нам представляется, что предложенный Проект Указа не может положительно повлиять на общество и граждан, на ученых, педагогов, деятелей искусства. Его принятие никоим образом не будет способствовать сохранению и приумножению духовно-нравственных ценностей, воспитанию патриотизма и любви к нашей Родине».
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Александр Калягин выступил против нового указа о защите традиционных российских ценностей фотографии
Александр Калягин выступил против нового указа о защите традиционных российских ценностей фотографии
Александр Калягин выступил против нового указа о защите традиционных российских ценностей фотографии
Александр Калягин выступил против нового указа о защите традиционных российских ценностей фотографии
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