Сценарий Паулины Андреевой
к сериалу «Псих»
издан в виде книги, выпущенной при поддержке издательства «АСТ». Для Паулины работа над проектом стала дебютом в области сценарного мастерства.
«Книга “Псих” — это в чистом виде издание киносценария к сериалу, рабочий материал, по которому снимали кино. Мы осознанно не хотели добавлять в него литературных разъяснений или оформлять его как роман. Это вид чтения, к которому нужно быть готовым с точки зрения фантазии. У читателя будет возможность снять своё кино в голове или оттолкнуться от уже готового “Психа”. Чтение сценария — это как раскраски для взрослых, вам останется только наполнить форму цветом»
, - предлагает Паулина.
Сериал «Псих»
, срежиссированный Фёдором Бондарчуком
, вышел в онлайн-кинотеатре more.tv 5 ноября 2020 года. В проекте снялись Константин Богомолов
, Елена Лядова
, Игорь Верник
, Марина Александрова
, Аня Чиповская
, Александр Горчилин
, Евгения Громова
, Роза Хайруллина
и Олег Меньшиков
.
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