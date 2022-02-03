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Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги

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3 февраля 2022
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги, выпущенной при поддержке издательства «АСТ». Для Паулины работа над проектом стала дебютом в области сценарного мастерства.

Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги

«Книга “Псих” — это в чистом виде издание киносценария к сериалу, рабочий материал, по которому снимали кино. Мы осознанно не хотели добавлять в него литературных разъяснений или оформлять его как роман. Это вид чтения, к которому нужно быть готовым с точки зрения фантазии. У читателя будет возможность снять своё кино в голове или оттолкнуться от уже готового “Психа”. Чтение сценария — это как раскраски для взрослых, вам останется только наполнить форму цветом», - предлагает Паулина.

Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги

Сериал «Псих», срежиссированный Фёдором Бондарчуком, вышел в онлайн-кинотеатре more.tv 5 ноября 2020 года. В проекте снялись Константин Богомолов, Елена Лядова, Игорь Верник, Марина Александрова, Аня Чиповская, Александр Горчилин, Евгения Громова, Роза Хайруллина и Олег Меньшиков.
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Псих

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Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги фотографии
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги фотографии
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги фотографии
Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги фотографии
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