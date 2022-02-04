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«Она меня раздражает»: Сергей Шнуров объяснил, почему написал оскорбительную песню про Ксению Собчак

4 февраля
2022 год
февраль 2022
 
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4 февраля 2022
После выхода клипа группировки «Ленинград» на песню «Шмарафон» прошло уже два дня, все оскорблённые и недовольные успели выговориться, а это значит, что пришло время достать главный козырь. Так и поступил Сергей Шнуров. В недавнем посте музыкант объяснил, почему адресовал Ксении Собчак свою новую песню.

«Она меня раздражает»: Сергей Шнуров объяснил, почему написал оскорбительную песню про Ксению Собчак

«Все выговорились? Успокоились? Теперь минуту внимания, и я объясняю, зачем сделал этот клип. «Шмарафон». Да, меня раздражают такие, как Ксения Анатольевна – типа нравственные камертоны, которые как-будто имеют право на публичную оценку, унижение и оскорбление других, типа судьи чужих мелких дел с высоты своего большого полёта. Инфодворяне. Как бы потомственная, как бы интеллигенция. Им всё позволено. И вот, пользуясь её же «журналистскими» приёмами, я ей показал её саму. Её же оружие, её метод. В гротескном фокусе оказалось её подлинное отношение к простым людям. К неровне. Не стесняясь ничего. Да, за гранью. Да, ужасно. Но это ваши манеры, Ксения Анатольевна. Здесь мне пришлось поговорить с вами на вашем же языке. Залезть в прикроватную тумбочку к условной Волочковой. Потрогать «горяченькое». Вырвать телефон у Успенской. Задать вопрос Чулпан. Тонко? Творчески? Вам не понравилось, когда так с вами. Понимаю. Потому что это правда мерзко. В вашем деликатном ответе (да, о её деликатности можно написать много песен) я увидел то, что вы и обычно испускаете – манерное притворство, ну, и куда ж без них, кричащие ярлыки и интеллигентное хамство. Что ж. Как ни крути, но вам никак не спрятать неприкрытого отвращения к людям не Вашего сословия, которое красной нитью проходит сквозь блистательную жизнь барыни. Тут-то мы с вами, Ксения, сильно по разную сторону баррикад».
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«Она меня раздражает»: Сергей Шнуров объяснил, почему написал оскорбительную песню про Ксению Собчак фотографии
«Она меня раздражает»: Сергей Шнуров объяснил, почему написал оскорбительную песню про Ксению Собчак фотографии
«Она меня раздражает»: Сергей Шнуров объяснил, почему написал оскорбительную песню про Ксению Собчак фотографии
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