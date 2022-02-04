Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков

Вчера в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера дебютного мини-сериала Надежды Михалковой«Номинация». В центре истории – младшая из семьи кинематографистов дочь Вера. Она даёт дерзкое интервью, в котором говорит всё, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости – роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съёмки блокбастера срываются, и, чтобы спасти остатки своей репутации, Вера берётся снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для неё самой, эта работа становится главной в её жизни.
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