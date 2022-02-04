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Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков

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4 февраля 2022
Вчера в кинотеатре «Художественный» состоялась премьера дебютного мини-сериала Надежды Михалковой «Номинация». В центре истории – младшая из семьи кинематографистов дочь Вера. Она даёт дерзкое интервью, в котором говорит всё, что думает о современной российской киноиндустрии. Причина такой дерзости – роль в голливудском блокбастере, которая вот-вот сделает Веру звездой мирового масштаба. Однако съёмки блокбастера срываются, и, чтобы спасти остатки своей репутации, Вера берётся снимать халтурный заказной фильм. Однако, неожиданно для неё самой, эта работа становится главной в её жизни. 

Поздравить Надежду с премьерой пришли Резо Гигинеишвили, Татьяна Михалкова, Оксана Акиньшина, Анна Михалкова, Андрей Бурковский, Владимир Мишуков и многие другие.  

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Надежда и Татьяна Михалковы

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Анна Михалкова

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Резо Гигинеишвили с дочерью Ниной

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Оксана Акиньшина

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Диана Арбенина

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Светлана Камынина

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Лиза Моряк и Сарик Андреасян

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Владимир Мишуков

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Ольга и Андрей Бурковские

Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков
фото: Данила Шарапов и Надежда Михалкова
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Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков фотографии
Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков фотографии
Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков фотографии
Семейная история: Надежда Михалкова, Оксана Акиньшина и Владимир Мишуков фотографии
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