«Я не был к такому готов»: Зак Эфрон рассказал о съёмках фильма «Жажда золота»

17 февраля в российский прокат выходит триллер «Жажда золота» с Заком Эфроном в главной роли. Его герою предстоит битва на смерть с собственной алчностью – под палящим солнцем пустыни без еды и воды. Кроме того, что это серьёзная актёрская работа, съёмки в «Жажде золота» оказались невероятным физическим испытанием.
фото: Кадр со съёмок фильма «Жажда золота»
фото: Кадр со съёмок фильма «Жажда золота»
фото: Кадр со съёмок фильма «Жажда золота»
фото: Кадр со съёмок фильма «Жажда золота»
«Когда мы приехали на локацию, я был поражён пейзажами и атмосферой этой пустыни. Это невероятно красиво, завораживающе и очень сурово. Я определённо не был к такому готов. Жара не прекращается. Палящее солнце. Земля невероятно горячая. А ещё у нас были песчаные бури. Реально масштабные! Но так вышло, что и для них нашлось место в нашем фильме», – сказал актёр. Он также добавил , что «гордится всеми причастными», и заранее поблагодарил каждого зрителя за внимание к фильму.
обсуждение >>