«Я не был к такому готов»: Зак Эфрон рассказал о съёмках фильма «Жажда золота»

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«Она меня раздражает»: Сергей Шнуров объяснил, почему написал оскорбительную песню про Ксению Собчак

3 февраля

Сценарий Паулины Андреевой к сериалу «Псих» издан в виде книги

Теперь «Психа» можно ещё и почитать