Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»

2 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая премьера картины Владимира Битокова «Мама, я дома»
, которая впервые была показана в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. Среди гостей вечера можно было увидеть актёров фильма Ксению Раппопорт
, Юру Борисова
, Александра Горчилина
, а также Аглаю Тарасову
, Таисию Вилкову
, Павла Лунгина
и многих других.
фото: Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук
фото: Александр Горчилин
фото: Таисия Вилкова
фото: Екатерина Шумакова и Мария Андреева
фото: Ксения Раппопорт и Владимир Битоков
фото: Павел Лунгин фото: Юра Борисов, Ксения Раппопорт, Екатерина Шумакова и режиссер картины Владимир Битоков
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