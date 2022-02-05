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Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»

5 февраля
2022 год

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5 февраля 2022
2 февраля в кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая премьера картины Владимира Битокова «Мама, я дома», которая впервые была показана в программе «Горизонты» Венецианского кинофестиваля. Среди гостей вечера можно было увидеть актёров фильма Ксению Раппопорт, Юру Борисова, Александра Горчилина, а также Аглаю Тарасову, Таисию Вилкову, Павла Лунгина и многих других.

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»
фото: Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»
фото: Юра Борисов и Анна Шевчук

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»
фото: Александр Горчилин

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»
фото: Таисия Вилкова

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»
фото: Екатерина Шумакова и Мария Андреева

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»
фото: Ксения Раппопорт и Владимир Битоков

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»
фото: Павел Лунгин

Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома»
фото: Юра Борисов, Ксения Раппопорт, Екатерина Шумакова и режиссер картины Владимир Битоков
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Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома» фотографии
Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома» фотографии
Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома» фотографии
Ксения Раппопорт, Аглая Тарасова и Юра Борисов на закрытой премьере фильма «Мама, я дома» фотографии
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