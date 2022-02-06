Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию

Вчера в Особняке на Волхонке состоялась закрытая презентация косметической марки Faberlic, амбассадором которой стала звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли
.
Мерьем тайно прилетела в Москву, поэтому для российских фанатов её визит стал сюрпризом. На презентации актриса отвечала на вопросы журналистов и рассказала, что самый уважаемый человек для неё – это её мама: «В детстве я больше всего восхищалась своей мамой. Нас было четверо в семье, и она очень много работала, чтобы нас прокормить»
.
У самой Мерьем есть две дочки: старшую, Лару
, она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша
, с которым рассталась ещё до появления малышки на свет. Имя отца второй девочки, Лили
, актриса предпочитает держать в тайне.
После окончания официальной части презентации, гостей угощали кофе по-турецки и экзотическими сладостями. Мерьем общалась с гостями и делилась секретами своей неувядающей красоты.
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