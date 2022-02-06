Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию

6 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
6 февраля 2022
Вчера в Особняке на Волхонке состоялась закрытая презентация косметической марки Faberlic, амбассадором которой стала звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию

Мерьем тайно прилетела в Москву, поэтому для российских фанатов её визит стал сюрпризом. На презентации актриса отвечала на вопросы журналистов и рассказала, что самый уважаемый человек для неё – это её мама: «В детстве я больше всего восхищалась своей мамой. Нас было четверо в семье, и она очень много работала, чтобы нас прокормить».

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию


У самой Мерьем есть две дочки: старшую, Лару, она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша, с которым рассталась ещё до появления малышки на свет. Имя отца второй девочки, Лили, актриса предпочитает держать в тайне.

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию

После окончания официальной части презентации, гостей угощали кофе по-турецки и экзотическими сладостями. Мерьем общалась с гостями и делилась секретами своей неувядающей красоты.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли стала мамой во второй раз
Поиск по меткам
здоровьекрасота
персоны
Мерьем Узерли
фильмы
Великолепный век

фотографии >>
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию фотографии
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию фотографии
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию фотографии
Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли прилетела в Россию фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Виктор Бутурлин
5 февраля ушёл из жизни режиссёр Виктор Бутурлин.
Владимир Тодоров
4 февраля ушёл из жизни актёр Владимир Тодоров.
Мадис Миллинг
3 февраля ушёл из жизни актёр Мадис Миллинг.

День рождения >>

Ирина Гринёва
Анна Донченко
Владимир Заманский
Сергей Мартинсон
София Нижарадзе
Оксана Скакун
Валентина Титова
Вера Шпак
Алексей Эйбоженко
Пьер Брис
За За Габор
Элис Ив
Патрик Макни
Рональд Рейган
Джош Стюарт
Данута Шафлярская
все родившиеся 6 февраля >>

Афиша кино >>

Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Смерть на Ниле
детектив, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2022
Книжный в Париже
драма, комедия, мелодрама
Италия, США, Франция, 2021
Анчартед: На картах не значится
боевик, приключения, экранизация
США, 2022
Венецианские тайны
драма, мистика, экранизация
Италия, 2020
Гоу, Феликс!
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2021
Короче, я женюсь!
романтическая комедия
Россия, 2022
Первый встречный
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2022
Яйцо Фаберже
комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
Самый пьяный округ в мире
драма, криминальный фильм
США, 2012
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram