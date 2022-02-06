СМИ: Колин Фёрт встречается со сценаристкой Мэгги Кон

Как сообщают инсайдеры издания Daily Mail, 61-летний Колин Фёрт встречается с продюсером и сценаристкой Мэгги Кон. Пара познакомилась в прошлом году на съёмках криминального мини-сериала «Лестница», который продюсировала Мэгги.
фото: Колин Фёрт и Мэгги Кон
На прошлой неделе папарацци удалось заснять Колина и Мэгги на прогулке в Западном Лондоне: «Они были глубоко погружены в разговор и выглядели очень счастливыми. Колин часто шутил, и они вместе начинали смеяться. Хоть они и не держались за руки, было очевидно, что они близки», – рассказал один из свидетелей встречи.
фото: Колин Фёрт
В 2019 году актёр расстался со своей женой Ливией Джуджолли. Вместе они прожили 22 года и вырастили двух сыновей.
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