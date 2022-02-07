Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода»

7 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
7 февраля 2022
28 января на Netflix вышел шпионский триллер «С холода» с Маргаритой Левиевой в главной роли. Стасе Милославской досталась роль героини Левиевой в молодости. О том, как ей удалось попасть в крупный международный кинопроект, Стася рассказала в интервью изданию «OK!». История актрисы наглядно доказывает пользу актёрской всеядности: если много сниматься, количество когда-нибудь перейдёт в качество.

Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода»

«Главную роль в сериале исполняет Маргарита Левиева. Здесь важно подчеркнуть, что она не русская актриса, а именно актриса русского происхождения, поскольку почти всю жизнь живет в Нью-Йорке. Она абсолютная американка, но душой всё равно наша! Иногда она приезжает в Россию, потому что здесь живут ее родственники… Сериал «С холода» рассказывает о русской шпионке, которую играет как раз Маргарита. А роль ее героини в молодости досталась мне. Думаю, для продюсеров проекта было принципиально важным найти не просто мало-мальски русскоговорящую девушку из Польши или Латвии, что мы часто видим в зарубежных фильмах… Нужна была актриса из России. Я сейчас рассказываю вам, сама складываю паззл воедино и понимаю, что это просто сказочная история! Маргарита Левиева позвонила единственному русскому режиссеру, с которым она когда-то работала. Его зовут Игорь Волошин, я снималась у него в сериале. Он назвал несколько фамилий, в том числе и меня. Затем она обратилась к другим знакомым в России, чтобы узнать, кто сейчас активно снимается из молодых артисток. И опять же, моя фамилия попала в этот список. Наверное, так на меня и вышли. Конечно, и тот фактор, что у нас с Маргаритой есть визуальное сходство, сыграл свою роль. И мне приятно, что сразу несколько людей из индустрии заострили на мне внимание, что помогло мне показаться продюсерам сериала для Netflix. Я безумно благодарна Маргарите. У нее такой скрупулезный подход был к этому проекту».

Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода»
фото: Маргарита Левиева

Для съёмок проекта актриса оперативно записала пробы на русском и английском языках, и преодолев множество бюрократических преград, уехала на несколько месяцев сниматься в Испанию. Факт участия Стаси в проекте держался в строжайшей секретности - а ей, меж тем, ужасно хотелось поделиться этой историей со всеми.

«Была очень странная ситуация, когда ты третий месяц выкладываешь сторис из Испании, но никому не можешь рассказать, что ты там делаешь. Конечно, самые близкие были в курсе, но не более того. Были договоры, контракты и большие суммы неустоек за разглашение подробностей во время съёмок.
Это, наверное, про какие-то комплексы, которые заложены еще со школы, из серии: «Вот вам! Выкусите! Вот где я!». Помню, в школе я постоянно слышала от учителей: «Да куда ты собралась? Там всё по блату, ты вообще никто. Какая из тебя актриса?». Преподавательница по английскому мне говорила, что у меня «ни слуха, ни голоса, ни талантов». Это в свое время мотивировало меня оголтело работать, чтобы доказать всем и, в первую очередь, себе, что я могу, что я достояна, что я чего-то стою. С этим проектом получилось именно так. Ребята, смотрите, я первая русская актриса, которая снимается в международном сериале Netflix. 190 стран, перевод на 35 языков!»

Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода»

Поскольку героиня Стаси по происхождению русская, актриса играла в основном на русском языке. Однако общение на площадке происходило на английском - и здесь языковой барьер давал о себе знать гораздо чаще. Актриса призналась, что ей было стыдно и неловко за своё «невежество».

«Приходилось прорываться. Что-то на интуиции, что-то на актерском мастерстве. Бывало и такое, что я не до конца понимала речь режиссера, а потом в кадре делала именно такой дубль, который от меня требовался. Конечно, это и зажимы: тебе кажется, будто все вокруг думают, какая ты глупая, обсуждают, и ты постоянно боишься упасть в грязь лицом. А потом я поговорила с американским актером на площадке, и он донес до меня важную мысль: «Перестань переживать, ты не обязана знать наш язык! Круто, что ты вообще можешь сказать хоть что-то». Меня это немножко успокоило, потому что эта самоцензура, эти внутренние страхи ужасно сильно мешают нормально коммуницировать с людьми».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«В меня часто летят камни»: Стася Милославская о немотивированной агрессии людей
Поиск по меткам
воспоминанияЗарубежные сериалы
персоны
Маргарита ЛевиеваСтася Милославская
фильмы
С холода

фотографии >>
Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода» фотографии
Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода» фотографии
Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода» фотографии
Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Эрлена Осипович
6 февраля ушла из жизни актриса Эрлена Осипович.
Виктор Бутурлин
5 февраля ушёл из жизни режиссёр Виктор Бутурлин.
Валентин Крылов
5 февраля ушёл из жизни актёр Валентин Крылов.

День рождения >>

Светлана Аникей
Павел Бессонов
Антанас Габренас
Надежда Евтехова
Михаил Карпенко
Константин Крюков
Галина Никулина
Михаил Солодко
Сергей Удовик
Жюльетт Греко
Эдди Иззард
Эштон Кутчер
Эва Кшижевская
Робин Лайвли
Пит Постлетуэйт
Джеймс Спейдер
все родившиеся 7 февраля >>

Афиша кино >>

Битлз: Get Back — Концерт на крыше
музыкальный фильм
США, Новая Зеландия, Великобритания, 2022
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Смерть на Ниле
детектив, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2022
Книжный в Париже
драма, комедия, мелодрама
Италия, США, Франция, 2021
Анчартед: На картах не значится
боевик, приключения, экранизация
США, 2022
Венецианские тайны
драма, мистика, экранизация
Италия, 2020
Гоу, Феликс!
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2021
Короче, я женюсь!
романтическая комедия
Россия, 2022
Первый встречный
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2022
Яйцо Фаберже
комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
Седьмая печать
драма, исторический фильм, фэнтези
Швеция, 1957
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен