Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода»

28 января на Netflix вышел шпионский триллер «С холода» с Маргаритой Левиевой в главной роли. Стасе Милославской досталась роль героини Левиевой в молодости. О том, как ей удалось попасть в крупный международный кинопроект, Стася рассказала в интервью изданию «OK!». История актрисы наглядно доказывает пользу актёрской всеядности: если много сниматься, количество когда-нибудь перейдёт в качество.
«Главную роль в сериале исполняет Маргарита Левиева. Здесь важно подчеркнуть, что она не русская актриса, а именно актриса русского происхождения, поскольку почти всю жизнь живет в Нью-Йорке. Она абсолютная американка, но душой всё равно наша! Иногда она приезжает в Россию, потому что здесь живут ее родственники… Сериал «С холода» рассказывает о русской шпионке, которую играет как раз Маргарита. А роль ее героини в молодости досталась мне. Думаю, для продюсеров проекта было принципиально важным найти не просто мало-мальски русскоговорящую девушку из Польши или Латвии, что мы часто видим в зарубежных фильмах… Нужна была актриса из России. Я сейчас рассказываю вам, сама складываю паззл воедино и понимаю, что это просто сказочная история! Маргарита Левиева позвонила единственному русскому режиссеру, с которым она когда-то работала. Его зовут Игорь Волошин, я снималась у него в сериале. Он назвал несколько фамилий, в том числе и меня. Затем она обратилась к другим знакомым в России, чтобы узнать, кто сейчас активно снимается из молодых артисток. И опять же, моя фамилия попала в этот список. Наверное, так на меня и вышли. Конечно, и тот фактор, что у нас с Маргаритой есть визуальное сходство, сыграл свою роль. И мне приятно, что сразу несколько людей из индустрии заострили на мне внимание, что помогло мне показаться продюсерам сериала для Netflix. Я безумно благодарна Маргарите. У нее такой скрупулезный подход был к этому проекту».
фото: Маргарита Левиева
Для съёмок проекта актриса оперативно записала пробы на русском и английском языках, и преодолев множество бюрократических преград, уехала на несколько месяцев сниматься в Испанию. Факт участия Стаси в проекте держался в строжайшей секретности - а ей, меж тем, ужасно хотелось поделиться этой историей со всеми.
«Была очень странная ситуация, когда ты третий месяц выкладываешь сторис из Испании, но никому не можешь рассказать, что ты там делаешь. Конечно, самые близкие были в курсе, но не более того. Были договоры, контракты и большие суммы неустоек за разглашение подробностей во время съёмок.
Это, наверное, про какие-то комплексы, которые заложены еще со школы, из серии: «Вот вам! Выкусите! Вот где я!». Помню, в школе я постоянно слышала от учителей: «Да куда ты собралась? Там всё по блату, ты вообще никто. Какая из тебя актриса?». Преподавательница по английскому мне говорила, что у меня «ни слуха, ни голоса, ни талантов». Это в свое время мотивировало меня оголтело работать, чтобы доказать всем и, в первую очередь, себе, что я могу, что я достояна, что я чего-то стою. С этим проектом получилось именно так. Ребята, смотрите, я первая русская актриса, которая снимается в международном сериале Netflix. 190 стран, перевод на 35 языков!»
Поскольку героиня Стаси по происхождению русская, актриса играла в основном на русском языке. Однако общение на площадке происходило на английском - и здесь языковой барьер давал о себе знать гораздо чаще. Актриса призналась, что ей было стыдно и неловко за своё «невежество».
«Приходилось прорываться. Что-то на интуиции, что-то на актерском мастерстве. Бывало и такое, что я не до конца понимала речь режиссера, а потом в кадре делала именно такой дубль, который от меня требовался. Конечно, это и зажимы: тебе кажется, будто все вокруг думают, какая ты глупая, обсуждают, и ты постоянно боишься упасть в грязь лицом. А потом я поговорила с американским актером на площадке, и он донес до меня важную мысль: «Перестань переживать, ты не обязана знать наш язык! Круто, что ты вообще можешь сказать хоть что-то». Меня это немножко успокоило, потому что эта самоцензура, эти внутренние страхи ужасно сильно мешают нормально коммуницировать с людьми».
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