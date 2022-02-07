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Анджелина Джоли вновь напомнила о нарушении прав женщин Афганистана

7 февраля
2022 год

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7 февраля 2022
Анджелина Джоли опубликовала в своём Инстаграме фрагмент письма девушки из Афганистана и призвала общественность следить за тем, что происходит в стране, захваченной «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Анджелина Джоли вновь напомнила о нарушении прав женщин Афганистана

«Девушка из Афганистана прислала мне это письмо. Я не буду раскрывать её имя из соображений безопасности. Но с тех пор как «Талибан» захватил власть в Афганистане, она не может вернуться в школу.
Это отрывок из её письма: «Я чувствую, как женщины не имеют права говорить и высказывать своё мнение. Их права были отняты у них и теперь им не позволено заниматься чем-либо в стране. Несколько недель назад, когда «Талибан» арестовал 2 женщин, которые посмели высказаться, потребовав прав и свобод для женщин, я подумала, что это конец, и что я, вероятно, никогда больше не смогу выйти из дома или даже заговорить, потому что я девочка».
Пожалуйста, следите за тем, что происходит в Афганистане, где девушек среди ночи забирают из дома под дулом пистолета, после чего они просто исчезают. И изо дня в день всё новые и новые ограничения налагаются на свободу девушек и женщин. Пожалуйста, помогите сделать так, чтобы они не были забыты», - призвала актриса.

Анджелина Джоли вновь напомнила о нарушении прав женщин Афганистана

События, которые привели к плачевному положению женщин в стране, начались в мае 2021 года, когда США объявили о выводе войск из Афганистана. Через несколько месяцев власть в стране захватили боевики террористической организации «Талибан». В связи с приходом талибов к власти значительные изменения претерпели права женщин, которым ограничили доступ к образованию и свободному передвижению по улице. Эти события и вынудили Джоли завести аккаунт в Инстаграме, чтобы регулярно поддерживать интерес международной общественности к происходящему с жителями Афганистана. В своём аккаунте Джоли поднимает проблемы беженцев и говорит о нарушении прав женщин и детей, оказавшихся в эпицентре военных действий.
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Анджелина Джоли вновь напомнила о нарушении прав женщин Афганистана фотографии
Анджелина Джоли вновь напомнила о нарушении прав женщин Афганистана фотографии
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