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«Красота, от которой замирает сердце»: Алек Болдуин восхитился выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде

7 февраля
2022 год

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7 февраля 2022

Вал тревожных новостей из области здравоохранения и геополитики заглушил начало Зимней Олимпиады в Пекине, церемония открытия которой состоялась 4 февраля 2022 года. Однако триумф российских фигуристов, завоевавших золотые медали в командных соревнованиях, спровоцировал бурные обсуждения в мировой прессе.
Отрыв российской команды от ближайших соперников на целых девять очков обеспечило выступление 15-летней россиянки из Казани Камилы Валиевой. Выступлением спортсменки публично восхитился актёр Алек Болдуин, посвятивший Камиле пост в Инстаграме.

«Красота, от которой замирает сердце»: Алек Болдуин восхитился выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде
фото: Камила Валиева

«Люблю Олимпийские игры за то, что даже в наше сокрушительно бессердечные времена мир замирает, в восторге наблюдая за тем, как атлеты (и художники!) вроде Камилы Валиевой показывают нам красоту мира, созданную одним человеком. Песня. Поэма. Картина.
Посвятить свою жизнь (а в случае Камилы, пока что короткую) такому искусству.
Спасибо тебе, Камила Валиева, за твой дар этому миру - красоту, от которой замирает сердце», - написал актёр.

«Красота, от которой замирает сердце»: Алек Болдуин восхитился выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде

В публикации Алек выложил фрагмент выступления Камилы, нарушив авторские права, из-за чего пост был автоматически удалён. Однако скриншот публикации сохранила тренер Камилы, прославленный кузнец олимпийских чемпионов Этери Тутберидзе. Этери опубликовала скриншот поста в своём Инстаграме и поблагодарила актёра за отзыв.
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«Красота, от которой замирает сердце»: Алек Болдуин восхитился выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде фотографии
«Красота, от которой замирает сердце»: Алек Болдуин восхитился выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде фотографии
«Красота, от которой замирает сердце»: Алек Болдуин восхитился выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде фотографии
«Красота, от которой замирает сердце»: Алек Болдуин восхитился выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде фотографии
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