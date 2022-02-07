В Северной Ирландии открылся музей «Игры Престолов»

Выход приквела «Игры престолов» «Дом дракона»
, рассказывающего о становлении династии Таргариенов, намечен на 2022 год. Скрасить томительное ожидание до возвращения в жестокую сказку фанатам вселенной Вестероса поможет музей «Игры престолов», открывшийся 4 февраля в студии Linen Mill Studios неподалёку от Банбриджа (Северная Ирландия).
Будучи одной из съёмочных локаций сериала, студия сохранила декорации Большого зала в Винтерфелле и Чёрного замка нетронутыми с момента завершения съёмок в 2018 году. Экспозиция дополнена другими декорациями и огромным количеством аутентичного реквизита и костюмов. Поклонники сериала смогут увидеть декорации крепости Драконий камень, знаменитый меч Джона Сноу Длинный Коготь, свадебное платье Сансы, а также посмотреть на то, как создавались планы декораций, пластический грим и визуальные эффекты.
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