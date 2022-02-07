В Северной Ирландии открылся музей «Игры Престолов»

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Актёр поблагодарил фигуристку за её дар этому миру

«Красота, от которой замирает сердце»: Алек Болдуин восхитился выступлением Камилы Валиевой на Олимпиаде

Стася Милославская рассказала, благодаря кому ей удалось получить роль в международном сериале «С холода»

6 февраля

СМИ: Колин Фёрт встречается со сценаристкой Мэгги Кон

В 2019 году актёр расстался с женой после 22 лет брака