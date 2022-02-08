Наталья Земцова рассказала о том, как у неё требовали выкуп за взломанный аккаунт в Инстаграме

3 февраля в российский прокат
вышла романтическая комедия «День слепого Валентина»
, одну из главных ролей в которой исполнила Наталя Земцова
. Как и многие современники, Наталья очень активно пользуется социальными сетями и регулярно обновляет свой Инстаграм, который стал для неё полноценным рабочим инструментом.
«Для меня соцсети не являются работой, хотя, думаю, в целом нужно относиться к ним серьезнее. Инстаграм успел стать полноценным рабочим инструментом актера. Кастинг-директоры и режиссеры уже не пользуются старыми папками с фотографиями, как это было раньше. Большинство из них, когда слышат имя артиста, сразу бегут смотреть его Инстаграм. Им сразу становится понятно, как человек выглядит, чем живет, какие у него проекты, какие мысли. Можно назвать это своеобразной визитной карточкой. Если он будет приносить какой-то дополнительный доход, я буду только рада, но это не является самоцелью. Все-таки прежде всего я ощущаю себя актрисой, а не блогером»
, - рассказала Наталья в интервью изданию «ОК!»
Актриса даже не осознавала, до какой степени зависима от социальный сетей, пока злоумышленник не взломал её аккаунт с требованием выкупа.
«Настоящий диджитал-детокс у меня случился год назад, накануне 14 февраля, когда турецкий фанат взломал мой инстаграм и начал требовать выкуп за то, чтобы вернуть его обратно. Было обидно терять мою страничку «с галочкой», но я наотрез отказалась от этого предложения. Однако во всем этом была и положительная сторона. Я тогда улетела в Сочи, и первое, что хотелось сделать по приезде, — записать сториз. До этого момента я не осознавала, насколько соцсети вошли в мою жизнь. В итоге это была очень классная неделя — я не заходила в Инстаграм и не листала ленту, ведь у меня просто не было странички. Мне даже понравилось, что никто не знает, чем я занимаюсь, и в то же время я не в курсе, что делают другие. Правда, это длилось недолго: когда я вернулась в Москву, всё началось заново, ведь у меня выходил фильм, который нужно было анонсировать, поэтому пришлось создавать новую страничку»
.
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