«Пилон повышает женскую энергию»: Светлана Ходченкова о пользе воздушной акробатики

О своём увлечении танцами на пилоне Светлана Ходченкова уже мельком упоминала в интервью изданию «OK!»
. Актриса периодически делится своими спортивными успехами, публикуя фотографии и видео в Инстаграме. В интервью изданию «Grazia»
Светлана призналась, что любовь к этому виду спорта пришла к ней далеко не сразу.
«Это был физический эксперимент. Для съемок в фильме «Воин» мне потребовалось овладеть пилоном. Когда люди впервые слышат о нем, у них возникают определенные мысли, однако я хочу сказать читателям, что это официальный вид спорта. Очень интересный, энергозатратный. Он приносит мне большее удовольствие, нежели акробатика, танцы и любая другая физическая нагрузка. Пилон повышает женскую энергию. И это единственный вид спорта, на который я пойду, даже проспав ночью всего пару часов.
Я занимаюсь уже несколько лет. Моя любовь к этому спорту случилась не сразу, а пришла постепенно. Сначала ничего не получалось, но было огромное желание научиться. Я смотрела огромное количество видео, как танцует тренер, и благодаря собственному любопытству заставила себя полюбить этот спорт. Позже начинаешь получать удовольствие – и уже нет насилия над психикой и физикой. Сейчас мне просто хочется бежать на эти занятия. Я вижу результаты: свои подкаченные мышцы и как тело приходит в тонус».
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