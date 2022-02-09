Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради

9 февраля
2022 год

Лайфстайл >>
9 февраля 2022

Вчерашний вампир и завтрашний Бэтмен Роберт Паттинсон дал большое интервью американскому изданию «GQ» и снялся в ретро-фотосессии, цвета, стилистика и образы которой навевают воспоминания о рейвах 90-х годов, покойном Ките Флинте, героях фильмов «На игле» и «Бойцовский клуб» и старых номерах культовых журналов о кино и музыке.

Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради

В беседе с корреспондентом «GQ» Паттинсон признался, что частенько привирает в своих многочисленных интервью, когда ему нечего рассказать по существу. Не думая о том, что эти безобидные шутки будут восприняты всерьёз - как, например, его давнее заявление о том, что он никогда не моет голову. Впрочем, врёт Паттинсон не только в интервью. Жертвами его мистификаций становились одноклассники, незнакомые люди и даже кастинг-директоры, которым актёр врал о своём происхождении. На заре карьеры Паттинсон часто сталкивался с сомнениями американских агентов, которых смущал его британский акцент. «Они постоянно поднимали эту тему: «Нас беспокоит акцент...» Поэтому я начал прикидываться американцем. Говорил: «Привет, я из Мичигана». Но потом я как-то пришёл на кастинг для «Трансформеров 2» - аккурат в тот момент, когда уже вышли «Сумерки». А я заявился, представившись парнем из Денвера. Они позвонили моему агенту и спросили: «А что с ним не так? Почему он решил импровизировать с порога? Да ещё импровизация такая скучная».

Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради

Признавшись корреспонденту в своей склонности к шутливой лжи, Паттинсон рассказал несколько историй о том, как, кому и о чём он врал со школьной скамьи - начиная с байки о спекуляции крадеными порножурналами и заканчивая легендой о дизайне стульев. Впрочем, учитывая всё выше сказанное, подлинность этих историй остаётся под вопросом.

В средней школе маленький Роберт воровал порножурналы со стендов газетных ларьков и продавал их одноклассникам по выгодной цене. Именно эта предпринимательская деятельность и стала причиной исключения Роберта из первой школы.

Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради

В подростковом возрасте Роберт так хотел казаться крутым и тусоваться с ребятами постарше, что решил прикинуться наркоторговцем. «Я годами не вспоминал эту историю. Моя первая более-менее настоящая девушка была на пару лет старше меня, и я всегда хотел отвисать с крутыми ребятами из старших классов. Ну и кому-то пришла в голову идея, чтоб я прикинулся, будто занимаюсь перевозкой наркотиков. А я даже не знал, как наркотики выглядят. Ну я и придумал, что куплю дискету, вскрою её, насыплю внутрь что-то типа порошка, побрызгаю каким-нибудь чистящим средством, чтоб типа пахло химией, и запечатаю всё это. Я купил около 40 дискет, показывал их 15-16-летним ребятам и говорил: «Да, я перевожу наркотики в дискетах». И все мне верили. У меня была такая репутация развинченного наркодилера».

Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради

Преданные поклонницы актёра помнят, что в саундтрек к первым «Сумеркам» вошли две его песни - тогда Роберт пробовал свои силы в игре на гитаре. Оказывается, этим занятиям предшествовала другая разновидность «музицирования». Ужасно хочется верить в то, что Роберт и его друг действительно занимались дерзейшим по сегодняшним меркам «рэп-пиратством». Будучи единственными в окрестностях обладателями заграничных альбомов Noreaga, Роберт с приятелем зачитывали под запись тексты песен американского рэпера, транспонируя голоса с помощью специальной программы, и отправляли «свой» рэп британскому хип-хоп диджею Тиму Уэствуду в надежде попасть в эфир его шоу. «Моя мама заходила в комнату и видела, как мы зачитываем чужие тексты в полной уверенности, что никто никогда не раскроет наш обман».

Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради

Пожалуй, самое потешное фальшамплуа Роберта - скейтер-симулянт. «На самом деле я не умел кататься на скейтборде, но старался изо всех сил. Я тренировался самостоятельно, но буквально каждый раз, когда нужно было сделать какой-то трюк, я ужасно боялся покалечиться. Поэтому я просто ходил со своим скейтбордом, перекатывая его ногами туда-сюда, ронял и бил его обо что-нибудь, и наносил что-то вроде небольших порезов, чтобы скейт выглядел так, как будто на нём реально кто-то катает. Но я никогда так и не встал на него».

А самая изощрённая легенда Роба - дизайнер стульев. Тут всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Актёр делает крошечные макеты стульев из глины, фотографирует их и отправляет знакомому художнику, который помогает их сконструировать.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Для разговоров с друзьями: 20 экранизаций 2022 года, которые все будут обсуждать
Поиск по меткам
юмор
персоны
Роберт Паттинсон
фильмы
Бойцовский клубБэтменНа иглеСумеркиТрансформеры 2: Месть падших

фотографии >>
Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради фотографии
Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради фотографии
Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради фотографии
Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Тест – какой твой фильм 2022

Скорбим

Марат Курбангалеев
9 февраля ушёл из жизни актёр Марат Курбангалеев.
Геннадий Тарасуль
8 февраля ушёл из жизни сценарист Геннадий Тарасуль.
Арнольд Сысуев
7 февраля ушёл из жизни актёр Арнольд Сысуев.
Эрлена Осипович
6 февраля ушла из жизни актриса Эрлена Осипович.

День рождения >>

Борис Андреев
Антон Багров
Марина Брусникина
Владислав Ветров
Олег Гаас
Ада Лундвер
Дарья Мельникова
Татьяна Морозова (III)
Елена Николаева (II)
Кэтрин Грэйсон
Майкл Би Джордан
Маргарита Левиева
Джо Пеши
Миа Фэрроу
Киаран Хайндз
Том Хиддлстон
все родившиеся 9 февраля >>

Афиша кино >>

Пламенное сердце
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, Франция, 2022
Битлз: Get Back — Концерт на крыше
музыкальный фильм
США, Новая Зеландия, Великобритания, 2022
Помогите, я уменьшил своих друзей!
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези, экранизация
Германия, 2021
Ведьма: Возрождение
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Смерть на Ниле
детектив, криминальный фильм, экранизация
Великобритания, США, 2022
Книжный в Париже
драма, комедия, мелодрама
Италия, США, Франция, 2021
Анчартед: На картах не значится
боевик, приключения, экранизация
США, 2022
Венецианские тайны
драма, мистика, экранизация
Италия, 2020
Гоу, Феликс!
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, 2021
Короче, я женюсь!
романтическая комедия
Россия, 2022
Первый встречный
комедия, мелодрама, музыкальный фильм
США, 2022
Яйцо Фаберже
комедия, криминальный фильм
Россия, 2022
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram