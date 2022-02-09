Лжец, лжец, лжец: Роберт Паттинсон признался, что часто врёт смеха ради

Вчерашний вампир
и завтрашний Бэтмен Роберт Паттинсон
дал большое интервью американскому изданию «GQ»
и снялся в ретро-фотосессии, цвета, стилистика и образы которой навевают воспоминания о рейвах 90-х годов, покойном Ките Флинте
, героях фильмов «На игле»
и «Бойцовский клуб»
и старых номерах культовых журналов о кино и музыке.
В беседе с корреспондентом «GQ» Паттинсон признался, что частенько привирает в своих многочисленных интервью, когда ему нечего рассказать по существу. Не думая о том, что эти безобидные шутки будут восприняты всерьёз - как, например, его давнее заявление о том, что он никогда не моет голову. Впрочем, врёт Паттинсон не только в интервью. Жертвами его мистификаций становились одноклассники, незнакомые люди и даже кастинг-директоры, которым актёр врал о своём происхождении. На заре карьеры Паттинсон часто сталкивался с сомнениями американских агентов, которых смущал его британский акцент. «Они постоянно поднимали эту тему: «Нас беспокоит акцент...» Поэтому я начал прикидываться американцем. Говорил: «Привет, я из Мичигана». Но потом я как-то пришёл на кастинг для «Трансформеров 2» - аккурат в тот момент, когда уже вышли «Сумерки». А я заявился, представившись парнем из Денвера. Они позвонили моему агенту и спросили: «А что с ним не так? Почему он решил импровизировать с порога? Да ещё импровизация такая скучная»
.
Признавшись корреспонденту в своей склонности к шутливой лжи, Паттинсон рассказал несколько историй о том, как, кому и о чём он врал со школьной скамьи - начиная с байки о спекуляции крадеными порножурналами и заканчивая легендой о дизайне стульев. Впрочем, учитывая всё выше сказанное, подлинность этих историй остаётся под вопросом.
В средней школе маленький Роберт воровал порножурналы со стендов газетных ларьков и продавал их одноклассникам по выгодной цене. Именно эта предпринимательская деятельность и стала причиной исключения Роберта из первой школы.
В подростковом возрасте Роберт так хотел казаться крутым и тусоваться с ребятами постарше, что решил прикинуться наркоторговцем. «Я годами не вспоминал эту историю. Моя первая более-менее настоящая девушка была на пару лет старше меня, и я всегда хотел отвисать с крутыми ребятами из старших классов. Ну и кому-то пришла в голову идея, чтоб я прикинулся, будто занимаюсь перевозкой наркотиков. А я даже не знал, как наркотики выглядят. Ну я и придумал, что куплю дискету, вскрою её, насыплю внутрь что-то типа порошка, побрызгаю каким-нибудь чистящим средством, чтоб типа пахло химией, и запечатаю всё это. Я купил около 40 дискет, показывал их 15-16-летним ребятам и говорил: «Да, я перевожу наркотики в дискетах». И все мне верили. У меня была такая репутация развинченного наркодилера
».
Преданные поклонницы актёра помнят, что в саундтрек к первым «Сумеркам» вошли две его песни - тогда Роберт пробовал свои силы в игре на гитаре
. Оказывается, этим занятиям предшествовала другая разновидность «музицирования». Ужасно хочется верить в то, что Роберт и его друг действительно занимались дерзейшим по сегодняшним меркам «рэп-пиратством». Будучи единственными в окрестностях обладателями заграничных альбомов Noreaga, Роберт с приятелем зачитывали под запись тексты песен американского рэпера, транспонируя голоса с помощью специальной программы, и отправляли «свой» рэп британскому хип-хоп диджею Тиму Уэствуду
в надежде попасть в эфир его шоу. «Моя мама заходила в комнату и видела, как мы зачитываем чужие тексты в полной уверенности, что никто никогда не раскроет наш обман»
.
Пожалуй, самое потешное фальшамплуа Роберта - скейтер-симулянт. «На самом деле я не умел кататься на скейтборде, но старался изо всех сил. Я тренировался самостоятельно, но буквально каждый раз, когда нужно было сделать какой-то трюк, я ужасно боялся покалечиться. Поэтому я просто ходил со своим скейтбордом, перекатывая его ногами туда-сюда, ронял и бил его обо что-нибудь, и наносил что-то вроде небольших порезов, чтобы скейт выглядел так, как будто на нём реально кто-то катает. Но я никогда так и не встал на него»
.
А самая изощрённая легенда Роба - дизайнер стульев. Тут всё не так просто, как может показаться на первый взгляд. Актёр делает крошечные макеты стульев из глины, фотографирует их и отправляет знакомому художнику, который помогает их сконструировать.
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