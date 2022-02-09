Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка

Артист балета Сергей Полунин
и фигуристка Елена Ильиных
готовятся стать родителями во второй раз и по новой пройти школу выживания с новорождённым. Радостную весть артисты решили продать журналу «OK!», украсив собой обложку нового номера. О первом опыте родительства артисты эксклюзивно рассказали на страницах издания-конкурента «Hello!»
, который вышел уже после того, как у пары родился сын Мир.
Напомним, что о романе Елены и Сергея стало известно в 2019 году
, в сложное для Сергея время провокационных поступков и заявлений. Спонтанное знакомство в Инстаграме переросло в большое чувство и творческую коллаборацию, а уже через год у пары родился первенец
.
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