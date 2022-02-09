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Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка

9 февраля
2022 год

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9 февраля 2022
Артист балета Сергей Полунин и фигуристка Елена Ильиных готовятся стать родителями во второй раз и по новой пройти школу выживания с новорождённым. Радостную весть артисты решили продать журналу «OK!», украсив собой обложку нового номера. О первом опыте родительства артисты эксклюзивно рассказали на страницах издания-конкурента «Hello!», который вышел уже после того, как у пары родился сын Мир.

Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка

Напомним, что о романе Елены и Сергея стало известно в 2019 году, в сложное для Сергея время провокационных поступков и заявлений. Спонтанное знакомство в Инстаграме переросло в большое чувство и творческую коллаборацию, а уже через год у пары родился первенец.

Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка
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Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка фотографии
Сергей Полунин и Елена Ильиных ждут второго ребёнка фотографии
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