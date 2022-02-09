Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов

8 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера остросюжетного боевика режиссёра Андрея Кравчука «Однажды в пустыне»
- с выставкой картин исторического разминирования Пальмиры и духовым оркестром в холле кинотеатра.
Историю о простом русском сапёре зрителям представили режиссёр и актёры Александр Робак
, Павел Чинарёв
, Александр Метёлкин
, Екатерина Нестерова
, Виталия Корниенко
и другие.
фото: Александр Робак с женой
фото: Екатерина Нестерова
фото: Павел Чинарёв со спутницей
фото: Александр Метёлкин со спутницей
фото: Виталия Корниенко
Среди гостей премьеры были замечены Катерина Ковальчук
, Маргарита Аброськина
, Гоша Куценко
, Оксана Акиньшина
, Леонид Ярмольник
, Алексей Чадов
и многие другие.
фото: Катерина Ковальчук
фото: Гоша Куценко
фото: Ольга Медынич с мужем
фото: Оксана Акиньшина
фото: Леонид Ярмольник
фото: Алексей Учитель с дочерьми
«Однажды в пустыне» в прокате с 17 февраля 2022 года.
фото: Алексей Чадов
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