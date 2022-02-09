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Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов

9 февраля
2022 год

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9 февраля 2022
8 февраля в кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера остросюжетного боевика режиссёра Андрея Кравчука «Однажды в пустыне» - с выставкой картин исторического разминирования Пальмиры и духовым оркестром в холле кинотеатра.
Историю о простом русском сапёре зрителям представили режиссёр и актёры Александр Робак, Павел Чинарёв, Александр Метёлкин, Екатерина Нестерова, Виталия Корниенко и другие.

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Александр Робак с женой

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Екатерина Нестерова

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Павел Чинарёв со спутницей

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Александр Метёлкин со спутницей

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Виталия Корниенко

Среди гостей премьеры были замечены Катерина Ковальчук, Маргарита Аброськина, Гоша Куценко, Оксана Акиньшина, Леонид Ярмольник, Алексей Чадов и многие другие.

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Катерина Ковальчук

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Гоша Куценко

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Ольга Медынич с мужем

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Оксана Акиньшина

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Леонид Ярмольник

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Алексей Учитель с дочерьми

Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов
фото: Алексей Чадов

«Однажды в пустыне» в прокате с 17 февраля 2022 года.

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Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов фотографии
Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов фотографии
Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов фотографии
Разминирование Пальмиры: Оксана Акиньшина, Гоша Куценко и Алексей Чадов фотографии
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