Эдгар Райт снял рекламу с Зендаей в главной роли

Вечно серьёзная и ироничная Зендая преобразилась в предприимчивую и легкомысленную продавщицу ракушек для рекламы «Squarespace» - платформы для конструирования сайтов без помощи языков программирования. Сюжетной основой ролика, режиссёром которого стал Эдгар Райт, послужила скороговорка Sally Sells Seashells (в дословном переводе: «Салли продаёт ракушки», по звучанию более всего адекватна отечественному варианту «Шла Саша по шоссе»).
Рассказанная солистом Outcast Андре 3000 история о продавщице ракушек Салли, бизнес которой начал процветать после того, как она открыла интернет-магазин с помощью «Squarespace», построена на принципе аллитерации и изобилует свистяще-шипящими согласными.
Реклама про сенсационный успех Салли пополнила быстро растущий список нафаршированных знаменитостями реклам для Супербоула LVI, который состоится 14 февраля 2022 года.
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