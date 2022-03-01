Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Тест – какой твой фильм 2022
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз

1 марта
2022 год

Лайфстайл >>
1 марта 2022

Алексей Чадов и Агния Дитковските развелись в 2015 году. Экс-супруги поддерживают прекрасные отношения, Алексей проводит много времени с семилетним сыном Федей и не спешит обзаводиться новой семьёй. По мнению Чадова, замужество – это прекрасный опыт, но в условиях современного мира свадебный обряд становится рудиментом.

«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз


«Очень часто дети после разводов остаются без нормального общения с кем-то из родителей. Сейчас семьи, которые живут вместе и воспитывают совместных детей, – редкость. Это дух времени. Мир капитализма эгоистичен. У каждого своя тема и свои интересы. Семья – тяжёлый, но очень душевный труд. Я за семью, но когда никто никого не тянет в эмоционально-негативную бездну. К счастью, мы в прекрасных отношениях с Агнией, с её мамой Татьяной. И Федя видит, что мы замечательная дружная семья», – рассказал Алексей.

«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз
фото: Алексей Чадов с сыном


Мир стремительно меняется, и институт брака медленно, но верно идёт ко дну. Алексей не торопится жениться во второй раз, хотя считает, что опыт замужества обязательно надо прожить хоть раз в жизни: «Институт брака умирает. Мы живём в потоке перемен и редко останавливаемся, чтобы происходящее проанализировать. И эти перемены всего касаются. Вот, например, вчера я тренировку по боксу Феде оплатил в специальном аппарате-терминале. А раньше там девушка сидела на кассе симпатичная, я перекидывался парой фраз с ней, она мне улыбалась, я улыбался в ответ. И вот на её месте теперь робот-терминал – ты поднёс телефон, получил чек, всё. Мир меняется. И такие обряды, как свадьба, тоже утрачивают смысл. Вот я подумаю крепко о второй свадьбе, прежде чем решиться. Хотя один раз обязательно это надо испытать».

«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз

«Я считаю, если появились дети, то обязательно нужно скреплять отношения юридически. Это факт. Потому что мужчин часто заносит. Кто-то пить начинает, у кого-то «чердак потёк», кто-то влюбился снова, в другую семью ушёл. Поэтому всегда лучше, когда отношения подкреплены печатью. Я в этом смысле за женщин. Но пока в отношениях двух людей не дошло до проекта «дети», я считаю, должна быть полная свобода», – заявил актёр.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Агния Дитковските стала многодетной матерью
Поиск по меткам
детисемья
персоны
Агния ДитковскитеТатьяна ЛютаеваАлексей Чадов

фотографии >>
«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз фотографии
«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз фотографии
«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз фотографии
«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Горячий снег»

Скорбим

Сергей Греков
27 февраля ушёл из жизни актёр Сергей Греков.
Виктор Татарский
27 февраля ушёл из жизни актёр, радиоведущий Виктор Татарский.
Анна Сумская
27 февраля ушла из жизни актриса Анна Сумская.
Борис Соколов
26 февраля ушёл из жизни актёр Борис Соколов.

День рождения >>

Борислав Брондуков
Мирослава Карпович
Кристина Кузьмина
Полина Лунегова
Вероника Лысакова
Агата Муцениеце
Настасья Самбурская
Мария Фомина
Фёдор Шмаков
Хавьер Бардем
Гарри Белафонте
Ина Бенита
Клод Жансак
Леонард Манн
Дэвид Нивен
Дженсен Эклз
все родившиеся 1 марта >>

Афиша кино >>

Эта безумная любовь
мелодрама, экранизация
Франция, Бельгия, 2021
Хочу замуж
романтическая комедия
Россия, 2022
Касабланка
военный фильм, драма, мелодрама
США, 1942
Господин Никто
драма, мелодрама, научная фантастика, фэнтези
Бельгия, Великобритания, Германия, Канада, Люксембург, США, Франция, 2009
Три цвета: Белый
драма, комедия
Польша, Франция, Швейцария, 1994
Герой
драма, триллер
Иран, Франция, 2021
Авантюристки
комедия, мелодрама
Италия, Марокко, 2020
Брат во всём
драма
Россия, 2022
История моей жены
драма, мелодрама, экранизация
Венгрия, Франция, Италия, Германия, Мальта, 2021
Лунные приключения
детский фильм, приключения, семейное кино, фэнтези
Австрия, Германия, 2021
Опасная вечеринка
драма, фильм ужасов
Великобритания, 2021
От кутюр
драма, комедия
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру в Telegram