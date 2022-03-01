«Мир капитализма эгоистичен»: Алексей Чадов рассказал, почему не хочет жениться во второй раз

Алексей Чадов и Агния Дитковските развелись в 2015 году. Экс-супруги поддерживают прекрасные отношения, Алексей проводит много времени с семилетним сыном Федей и не спешит обзаводиться новой семьёй. По мнению Чадова, замужество – это прекрасный опыт, но в условиях современного мира свадебный обряд становится рудиментом.
«Очень часто дети после разводов остаются без нормального общения с кем-то из родителей. Сейчас семьи, которые живут вместе и воспитывают совместных детей, – редкость. Это дух времени. Мир капитализма эгоистичен. У каждого своя тема и свои интересы. Семья – тяжёлый, но очень душевный труд. Я за семью, но когда никто никого не тянет в эмоционально-негативную бездну. К счастью, мы в прекрасных отношениях с Агнией, с её мамой Татьяной. И Федя видит, что мы замечательная дружная семья», – рассказал Алексей.
фото: Алексей Чадов с сыном
Мир стремительно меняется, и институт брака медленно, но верно идёт ко дну. Алексей не торопится жениться во второй раз, хотя считает, что опыт замужества обязательно надо прожить хоть раз в жизни: «Институт брака умирает. Мы живём в потоке перемен и редко останавливаемся, чтобы происходящее проанализировать. И эти перемены всего касаются. Вот, например, вчера я тренировку по боксу Феде оплатил в специальном аппарате-терминале. А раньше там девушка сидела на кассе симпатичная, я перекидывался парой фраз с ней, она мне улыбалась, я улыбался в ответ. И вот на её месте теперь робот-терминал – ты поднёс телефон, получил чек, всё. Мир меняется. И такие обряды, как свадьба, тоже утрачивают смысл. Вот я подумаю крепко о второй свадьбе, прежде чем решиться. Хотя один раз обязательно это надо испытать».
«Я считаю, если появились дети, то обязательно нужно скреплять отношения юридически. Это факт. Потому что мужчин часто заносит. Кто-то пить начинает, у кого-то «чердак потёк», кто-то влюбился снова, в другую семью ушёл. Поэтому всегда лучше, когда отношения подкреплены печатью. Я в этом смысле за женщин. Но пока в отношениях двух людей не дошло до проекта «дети», я считаю, должна быть полная свобода», – заявил актёр.
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