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«Ты оказываешься никому не нужен»: Татьяна Васильева пожаловалось на молодых режиссёров

1 марта
2022 год

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1 марта 2022

Вчера Татьяна Васильева отпраздновала свой 75-й юбилей. В недавнем интервью актриса заявила, что многие молодые режиссёры не знают о её опыте работы в кино и театре, и поэтому Васильевой приходится «унижаться» на кастингах.

«Ты оказываешься никому не нужен»: Татьяна Васильева пожаловалось на молодых режиссёров

Например, Васильевой задают вопросы не только о том, как её зовут и где она училась, но и спрашивают – снималась ли она где-то раньше: «Сегодняшние молодые режиссёры и продюсеры не знакомы с такими артистами, как я. Хожу на кастинги. Ты приходишь, тебе дают табличку. Последний кастинг у меня был в каком-то подвале. Я думаю: пойду до конца, мне интересно, до какой степени можно себя растоптать и унизить, если очень хотеть сниматься. «Как вас зовут?» — «Татьяна Васильева». — «А вы что-нибудь заканчивали?» — «Школу-студию МХАТ». — «Вы снимались в кино до этого?» Вот такие вопросы! Серёзно!», – рассказала Васильева.

«Ты оказываешься никому не нужен»: Татьяна Васильева пожаловалось на молодых режиссёров


Такое отношение расстраивает артистку. Васильева уверена, что она по-прежнему талантлива и способна интересно играть в кино: «Так бывает: ты оказываешься никому не нужен. Хотя можешь играть, ты по-прежнему полон того же самого таланта, за который раньше был награжден, только с годами ты стал ещё интереснее. Но так бывает. Я очень не хотела, чтобы это случилось со мной, но появились первые признаки».
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«Ты оказываешься никому не нужен»: Татьяна Васильева пожаловалось на молодых режиссёров фотографии
«Ты оказываешься никому не нужен»: Татьяна Васильева пожаловалось на молодых режиссёров фотографии
«Ты оказываешься никому не нужен»: Татьяна Васильева пожаловалось на молодых режиссёров фотографии
«Ты оказываешься никому не нужен»: Татьяна Васильева пожаловалось на молодых режиссёров фотографии
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