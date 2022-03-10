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«Если будет, из чего шить»: Александр Васильев о будущем российской моды и передачи «Модный приговор»

10 марта
2022 год

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10 марта 2022
С начала «спецоперации» на территории соседнего государства российское телевидение перестроилось на серьёзный лад. Из эфира исчезли все развлекательные шоу, которые были заменены политическими словопрениями на повышенных тонах. Появившиеся было слухи о закрытии шоу «Вечерний Ургант» тут же опровергла пресс-служба «Первого канала». Но с тех пор с российского рынка ушли десятки зарубежных компаний, и под угрозой оказалась передача «Модный приговор». О причинах, по которым возвращение «Модного приговора» в прежнем формате может быть весьма затруднительным, в интервью изданию «kp.ru» рассказал ведущий и историк моды Александр Васильев, который в настоящее время находится в Париже.

«Если будет, из чего шить»: Александр Васильев о будущем российской моды и передачи «Модный приговор»

По словам ведущего, съёмки новых выпусков пока что приостановлены. «Программу с производства не сняли. Но мы записали так много выпусков в запас, что их еще не показали. Я не сомневаюсь, что их покажут. Но когда откроют развлекательные программы на Первом, никто не знает. Сейчас зритель хочет смотреть новости».

Однако в дальнейшем, когда отснятый материал будет исчерпан, у продюсеров шоу могут возникнуть проблемы, напрямую связанные с нешироким ассортиментом на рынке одежды и надвигающимся дeфолтoм. «Одна из главных причин - закрытие на территории России всех модных магазинов, которые привозили нам товар с Запада, и невозможность переодеть героинь. Чтобы снимать, нужно учитывать множество факторов. Во-первых, нужен бюджет. Во-вторых, надо знать, о чем мы будем снимать. Полагаю, вся западная риторика в нашей стране тоже будет неуместна. Мы вряд ли сможем говорить о французском стиле в моде, об итальянском стиле, скандинавском... Мы не сможем больше рассказывать людям новости парижских, миланских и нью-йоркских показов».

Васильев не спешит разделять оптимизм соотечественников, которые считают, что уход с рынка мощных конкурентов даст возможность российским дизайнерам проявить себя. И дело тут не в талантах, а в текстиле. «Конечно, у нас есть своя мода. Я так много работаю с народными промыслами, я знаю всё про русский дизайн. У нас очень хорошие дизайнеры, потрясающие. Но все ткани - западные либо восточные. У нас нет производства текстиля, за 30 лет мы его развалили. И быстро восстановить это сейчас нет возможности. Все говорят: "мы возродим русскую моду". Конечно! Если будет, из чего шить».

«Если будет, из чего шить»: Александр Васильев о будущем российской моды и передачи «Модный приговор»

После публикации интервью Александр понял, что сболтнул лишнее сослался на то, что СМИ неправильно истолковали его слова и заверил забеспокоившихся зрителей в том, что передача «Модный приговор» обязательно вернётся на экраны.

«Дорогие друзья и поклонники программы «Модный приговор»! Ежедневно в социальных сетях я получал десятки сообщений с одним-единственным вопросом: «Вернётся ли в эфир любимая телепередача?». Отвечаю: «Вернётся!». Мои комментарии по поводу проекта были неверно истолкованы представителями СМИ. А потому - до встречи на Первом канале!»
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«Если будет, из чего шить»: Александр Васильев о будущем российской моды и передачи «Модный приговор» фотографии
«Если будет, из чего шить»: Александр Васильев о будущем российской моды и передачи «Модный приговор» фотографии
«Если будет, из чего шить»: Александр Васильев о будущем российской моды и передачи «Модный приговор» фотографии
«Если будет, из чего шить»: Александр Васильев о будущем российской моды и передачи «Модный приговор» фотографии
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