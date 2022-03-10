«Люди в 90-е годы картошку сажали»: Елена Драпеко о готовности к новому экономическому кризису

В рамках серии интервью, посвящённых военной спецоперации на территории Укpаины, журналистка Екатерина Гордеева встретилась с актрисой и депутатом Государственной Думы Еленой Драпеко. Обсудив морально-этический, правовой, исторический и прочие аспекты происходящего, Екатерина и Елена перешли к разговору о будущем российской экономики, культуры, медицины и науки. Согласно неподтверждённым сведениям Елены Григорьевны, будущее российского кинематографа прекрасно и будет развиваться в тесной связи с укpаинским кинематографом, без российских учёных (лишившихся возможности участвовать в международных проектах) мировая наука не сдвинется с мёртвой точки, медицинское оборудование производить не сложнее, чем ракеты, а русский народ так привык к кризисам, что очередными 90-ми его не напугать. Ведь если у Елены Григорьевны есть 6 соток под картошку, значит, они есть у каждого.
О будущем российской культуры и кинематографа
Наведём порядок, будем дружить. Будем вместе фильмы снимать. С укpаинцами. Они мечтают попасть на Московский Кинофестиваль. Потому что их никто не ждёт в Каннах.
У нас была лучшая в мире кинематография. Их было две великие кинематографии - советская и американская. У них примерно пять хороших фильмов в год и у нас столько же. Я думаю, что за счёт того, что мы останемся без этих голливудских костылей, придётся идти своими ногами и тренировать свои мышцы. И потом у нашего кино есть хорошее качество - оно обращается к душе человеческой всегда. Умело это делать. Но вот это “муви", которое у нас расплодилось, оно испортило наших кинематографистов. Я думаю, что сейчас они начнут возвращаться к самим себе.
О будущем российской науки
«Наука интернациональна. Вряд ли они без российских учёных куда-нибудь полетят дальше орбиты Земли. И вряд ли они без российских учёных смогли бы сделать Большой [Адронный] Коллайдер. Поэтому они сейчас немножко побесятся, успокоятся, и мы вернёмся опять к коллаборациям».
О будущем российской медицины
«Вот здесь у нас проблема. У нас не все лекарства есть. Потому что в 1990-е годы мы уничтожили свою фармацевтическую промышленность. Сейчас мы её лихорадочно восстанавливаем. Должна вам сказать, что я очень рада, когда на нас наложили санкции. Потому что это вынудило нас заниматься импортозамещением, а стало быть, развивать собственную научную базу и технологическую базу. И нам удалось очень многого достичь, как вы видите. И в лекарственном обеспечении. И обеспечении медицинским оборудованием. Наш Екатеринбургский завод делает прекрасное медицинское оборудование. Оно на порядок дешевле. Оно, конечно, хуже японского, ничего не могу сказать. Потому что и железо другое, и технологии. Но учимся. Зато оно дешёвое и может быть поставлено везде.
Наша оборонная промышленность научилась производить медицинское оборудование. Мы же делаем лучшие в мире ракеты, почему нам не делать лучшее в мире оборудование для медицины?»
О закрытии всех независимых российских СМИ
«Идёт война. Информационная. Закрыли RT. Закрыли наши телеканалы [на территории западных стран], а мы закрыли наши СМИ здесь. Это адекватный вполне ответ. Нормально».
О грядущем экономическом кризисе
«Нормально будем переживать. Я со своей соседкой уже обсуждала. У нас по шесть соток в Ленинградской области. Знаете, как люди в 1990-е годы спасались? Картошку сажали. Наш народ не напугаешь экономическими сложностями. Но есть конечно отдельные олигархи, которые сейчас попытаются обменять доллары на золото и вывести деньги из страны, но мы им укорот положим. А народ наш привык жить в трудностях. Мы им помогаем материально. Сейчас вот приняли несколько законов о том, чтобы повышать пенсии не раз в год, а чаще. О том, чтобы помогать семьям с детьми. Сейчас нашему правительству надо будет ещё лучше работать. Без рокфора (французский сыр - прим. ред.) мы проживём. Тем более, мы его научились делать свой и вполне не плохой».
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