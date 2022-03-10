«Русским и собакам входа нет»: Сергей Шнуров выпустил песню о русофобии

Муза не любит спокойной и сытой жизни. Ей нужен нерв и катастрофа - тогда она просыпается и начинает круглосуточно терзать поэта вдохновением, заставляя его немедленно осмыслить происходящее. Как это делает муза Сергея Шнурова
, который после трёхлетнего творческого застоя принялся выпускать по песне в неделю. Артист уже попрощался с представителями творческой элиты, уехавшими из России после начала спецоперации
. А в песне «Входа нет»
Сергей и его подопечная Зоя обработали тему гонений на россиян за рубежом, сравнив санкции против России с геноцидом, который «вводят по чуть-чуть». Пресловутая «культура отмены» достигла своего апогея, когда сплотившийся Запад решил объявить бойкот целой стране, а следовательно, её жителям. Ведь неспособность отделить граждан от государства - проблема, присущая не только россиянам, но и всем остальным людям на планете Земля. Вслед за санкциями и уходом огромного количества зарубежных компаний с российского рынка, единым фронтом выступили диванные войска, посылающие в адрес россиян виртуальные копья проклятий. Российские спортсмены, артисты, учёные, деревья и кошки лишились возможности участвовать в международных проектах, фестивалях и соревнованиях. А российские туристы и экспаты начали сталкиваться с эпизодами дискриминации по национальному признаку. И вот ведь парадокс: для западного сообщества Россия стала синонимом Нацистской Германии, но ответный бойкот россиян в некоторых особенно патологических случаях превратился в обыкновенный нацизм. Классическая ловушка, в которую угождает каждый, кто берётся рассуждать о добре и зле с опорой на национальный вопрос.
Кстати, после публикации клипа на песню, Шнуров объявил о временном прекращении сотрудничества с телеканалом RTVI
. «Я принял решение сфокусироваться на развитии собственных музыкальных проектов, поэтому в текущей ситуации хочу сообщить о временном самоотстранении с поста генерального продюсера RTVI. В контексте происходящих событий моё мнение во многом может не совпадать с редакционной политикой RTVI, не желая каким-либо образом, даже косвенным, влиять на образ и информационную политику RTVI, я принял решение временно прекратить сотрудничество с каналом»
.
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