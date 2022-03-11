«Нет ничего страшнее»: Эдвард Радзинский поделился воспоминаниями о Великой Отечественной Вoйне

Переболевший ковидом сценарист и телеведущий Эдвард Радзинский вернулся на свой ютюб-канал с новым историческим очерком о советско-финляндской вoйне 1939 года
. Свою лекцию 85-летний Радзинский предварил воспоминаниями об ужасе, который он испытал с началом Великой Отечественной Вoйны.
«Мне было пять лет, когда началась та, Великая Отечественная Вoйна. И всё, что со мной было потом, я помню очень плохо. Но вот это начало, этот ужас, этот гудок сирены и весь этот путь из дома в это бомбoyбежище, и мать, которая вела меня за руку… И страх, что я потеряю её и руку вырву. И потом… Потом эвакyация. И посадка в этот поезд. Чудовищная посадка. Как бежали по перрону почему-то…И потом мне будет бесконечно сниться вот этот миг, что я её теряю. Что я один. И вой этой сирены. И потом мы рано вернулись из эвакyации, 43-й, по-моему, был ещё год. И вот эти окна, перечеркнутые маскировкой. Вы понимаете, вoйна…Она не уходит. Она с вами навсегда. Уйдёт всё другое, а она останется.
Я никогда не забуду: в Коктебеле в Доме творчества писателей был писатель… Да не буду называть его фамилию, он умер…Но в полдник он ходил по столам и собирал недоеденные брошенные пирожки, которые давали на полдник. Он ночью просыпался, и ему надо было, чтобы была еда. Он был из Ленинграда. И вот этот ужас голода, он дирижировал его жизнью. Потому что нет ничего страшнее вoйны, как бы вы её не называли»
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