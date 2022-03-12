«Просто отпуск»: Иван Ургант, Алла Пугачёва и Семён Слепаков опровергли слухи об эмиграции

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85-летний сценарист и телеведущий рассказал о травмирующем на всю жизнь опыте

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И сравнил россиян с евреями

«Русским и собакам входа нет»: Сергей Шнуров выпустил песню о русофобии

10 марта

«Люди в 90-е годы картошку сажали»: Елена Драпеко о готовности к новому экономическому кризису

Ведь все же хотели туда вернуться, не правда ли?