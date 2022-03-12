«Просто отпуск»: Иван Ургант, Алла Пугачёва и Семён Слепаков опровергли слухи об эмиграции

После начала военной спецоперации на территории Укpаины из эфира российских телеканалов пропали все развлекательные шоу, место которых заняли дебаты на общественно-политические темы. А в течение последовавших двух недель замедлилась и культурная жизнь России. В отсутствии работы артисты воспользовались освободившимся временем и разъехались по отпускам.
Первые слухи об оттоке артистов из России появились на фоне принятия закона, запрещающего распространение любой неофициальной информации о происходящем на территории соседнего государства. Несколько телеграм-каналов написали о том, что Россию «тайно и спешно» покинули Ксения Собчак
, Алла Пугачёва
, Чулпан Хаматова
и Рената Литвинова
.
Собчак поспешила опровергнуть слухи об эмиграции
, заявив, что отправилась в отпуск, оставив на родине мужа. Однако муж через сутки был замечен в аэропорту Тель-Авива, куда на следующий день добралась и сама Собчак. 8 марта Константин Богомолов
опроверг слухи об эмиграции, выложив в Инстаграме видео, записанное совместно с Игорем Миркурбановым
в стенах Дворца на Яузе. «На фоне участившихся слухов о чьей-то эмиграции спешим сообщить, что мы играем сегодня спектакль «Бесы»
, - заверил публику Богомолов.
Рената Литвинова, как и предполагалось, обнаружилась на Неделе Моды в Париже, в рамках которой состоялся показ её друга, дизайнера Демны Гвасалия
. Там же пережидает затянувшуюся рабочую паузу телеведущий Александр Васильев
.
О вылете страдающей аэрофобией Пугачевой
сообщила в своём телеграм-канале Божена Рынска. Примадонну с детьми заметили в аэропорту Внуково через несколько дней после того, как у Максима Галкина начались проблемы из-за пацифистских высказываний в соцсетях
. Выдержав небольшую паузу, Пугачёва тоже выступила с видео-опровержением в Инстаграме. Алла Борисовна записала видео-ответ священнику Андрею Ткачёву
, который, начитавшись сплетен о звёздах, возрадовался на одной из своих проповедей по поводу отъезда Пугачёвой, почувствовав «как очистился воздух». «Рано радуешься, Андрюша. Каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией. Вернусь, разберёмся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя, богохульник»
, - пообещала Алла Борисовна.
Пропавший из соцсетей Иван Ургант
вернулся в Инстаграм после того, как телеграм-канал Baza написал о его отъезде из России в Израиль. «Без паники. Отпустили в отпуск, а я возьму и скоро вернусь»
, - написал Иван.
Юморист Семён Слепаков
тоже улетел в популярном направлении - об этом сообщило издание kp.ru
со ссылкой на друзей юмориста. После появления публикации Семён написал в своём Инстаграме опровержение: «Пишут, что Семён Слепаков «покинул Россию». «Тайно». «Без объяснений». «Не пояснив цель поездки». Ну да, раньше, когда я покидал Россию, я же это делал явно, с объяснениями, и пояснял цель поездки всем. Всегда предупреждал «Комсомольскую правду», а тут вдруг сбой в коммуникации. Так вот, чтобы впредь не было недоразумений, уведомляю, что скоро я покину заграницу. Так же тайно и не поясняя цель поездки. В общем, если вдруг увидите меня в Москве, не падайте в обморок от удивления»
, - предупредил Семён.
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