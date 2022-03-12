Сельма Блэр обвинила возлюбленного в домашнем насилии

Пока весь мир следит за событиями, происходящими на территории соседнего от России государства, проблемы, ещё недавно вызывавшие бурную общественную дискуссию, отошли на второй план, освободив информационное пространство вопросам более важным. Так, спустя две недели стало известно, что Сельма Блэр, актриса фильмов «Жестокие игры», «Праздник любви» и многих других, обратилась в суд с просьбой запретить её теперь уже бывшему бойфренду Рону Карлсону к ней приближаться. По словам Сельмы, 22 февраля он напал на неё и угрожал убийством.
фото: Сельма Блэр и Рон Карлсон
В тот день актриса попросила Карлсона доставить ей домой телевизор, потому что плохо себя чувствовала и не могла привезти технику самостоятельно. Когда Рон приехал, возлюбленные поругались. Со слов Сельмы, он начал её оскорблять и угрожать убийством, а в ходе ссоры поднял на неё руку и начал душить, пока она не потеряла сознание. Когда актриса пришла в себя, то сразу же обратилась в полицию и написала на Карлсона заявление. Во время допроса полицейскими Блэр снова потеряла сознание, и её увезли в больницу. По решению суда Рона арестовали: теперь ему нельзя приближаться к Сельме до судебного разбирательства, которое состоится 22 марта. Однако Карлсон отрицает все обвинения.
Сельма Блэр и Рон Карлсон встречались с 2013 года, в 2016-м приняли решение расстаться, а уже через три года возобновили отношения. Актриса также воспитывает сына Артура от экс-бойфренда, дизайнера Джейсона Блика.
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